郭台銘喊台灣須維持和平 提3個自信「開啟大談判時代」

鴻海集團創辦人郭台銘（中）展開全台請益之旅首場下鄉說明會，邀來主持人于美人（右）、朱學恒（左）與談。（記者巫鴻瑋／攝影）

鴻海集團創辦人郭台銘 爭取參選總統，22日晚到新竹縣竹北市舉辦首場「郭台銘有話對你說」說明會，吸引約500人參與。郭台銘以「戰爭與和平」為題認為台灣必須維持和平，並提出「3個自信」提倡台灣要開啟大談判時代、台灣要有尊嚴的和平，以及要讓台灣轉變為亞洲科技島，才能化解台灣成為亞洲彈藥庫的危機。

郭台銘展開全台請益之旅首場下鄉說明會表定6點半開始，因故延為7點半開始，郭台銘邀來主持人于美人、朱學恒與談。3人以「戰爭與和平」為題闡述看法，于美人率先開講表示自己身為母親「不希望孩子活在動盪不安中」，朱學恒則接力痛批民進黨政府不跟人民說實話，應該讓台灣邁向和平的繁榮，而非仇恨的戰爭。

直到晚上8點12分，終於輪到郭台銘開講，他分享赴美與赴日訪問心得，提到與美國布魯金斯學會高級研究員聊天，對方直言「為何台灣人那麼鎮定？戰爭隨時可能發生」，郭認為是因為台灣人對台灣自主民主過程有信心，至於要選擇戰爭還是和平，答案已經呼之欲出，應該要讓台灣避戰、遠離戰爭。

「台灣不要變成亞洲的彈藥庫，要變成亞洲的科技島。」郭台銘認為全世界都認為台灣將成為下個烏克蘭 ，台灣彷彿是中美兩強權對抗下「走在鋼索上的獵物」，並指蔡英文 總統只注重到政治層面，搞得台灣必須選邊站，但中美關係只有政治嗎？台灣應該善用經濟科技製造的優勢，走出另外一條路。

郭台銘22日晚也提出3個自信，第一為「開啟大談判時代」，要以經濟科技實力為基礎 開啟談判，就不必在政治裡面玩零和遊戲，美、中2國彼此不懂對方。對兩國最熟悉非台灣莫屬，台灣正是開啟大談判時代的關鍵角色。

第2個自信為「台灣可以有尊嚴的和平」，郭台銘認為，安全可帶來和平，經濟科技實力則是尊嚴最好基礎，台灣要開創成為亞洲新的科技島，絕對不要成為彈藥庫。因為靠中會被講成賣台、靠美就會戰爭，台灣要有尊嚴的和平，有和平才能人民有錢。

第3個自信要有「轉變為亞洲科技島的自信」，郭台銘說，台灣擁有經濟與科技實力，現在正站在歷史轉捩點與科技島的門檻上，並提到台下許多竹科人在為經濟科技實力而戰、富裕民生而戰，才能有效化解台灣成為彈藥庫危機，成為台灣安全最大保證。