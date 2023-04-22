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于美人、朱學恆現身郭台銘竹北座談會 談和平與戰爭

記者巫鴻瑋／新竹即時報導
朱學恆擔任郭台銘座談會來賓，針對台灣面臨戰爭的現況發表意見。（記者巫鴻瑋／攝影）
朱學恆擔任郭台銘座談會來賓，針對台灣面臨戰爭的現況發表意見。（記者巫鴻瑋／攝影）

鴻海創辦人郭台銘22日晚在新竹竹北舉辦首場下鄉座談會，座談安排2神秘嘉賓揭曉，由于美人及朱學恆擔任主講人，分別就和平與戰爭闡述想法，朱學恆點名執政黨的多人「喊打喊殺」甚至與美方同聲，將台灣推向戰爭邊緣。

于美人座談會上表示，和平是所有人期望的，如同馬英九此趟大陸之行取得的成果，比他在位8年還要多，讓大陸的民眾感受到台灣所釋出的和平訊號；于美人認為，台灣與大陸的孩子應該可以當同學、當朋友，而不是被戰爭犧牲。

朱學恆引柏拉圖名言「拒絕參與統治的人，會被更糟糕的人統治」，他不滿在現在民進黨執政下，台灣變成像第三世界國家一樣「居然缺蛋」，痛批「一個國家難道沒有我想吃多少蛋就有多少蛋的自由、甚至豬肉比牛肉還貴」。

朱學恆點名林昶佐、林飛帆及外交部長吳釗燮等人，痛批台面上喊打喊殺的人，不是沒當過兵，就是家人在美國，根本不會上戰場，他氣憤「那些喊打喊殺的人根本不用付出代價，憑什麼要求要戰爭」，他更表示台灣現在不是和平盛世，而是亂世，台灣正被各種勢力推著往戰爭的方向走「21世紀的戰爭最有可能在台灣開打，但政府不會說實話」。

馬英九 郭台銘 民進黨

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