又見高端 流感疫苗得標遭疑量身打造

疾管署21日公布完成今年度公費流感疫苗採購作業，高端首度參與投標就搶下逾10％訂單。圖為衛福部長薛瑞元（左）接種流感疫苗。（本報資料照片）

衛福部疾管署採購公費流感疫苗 ，今年首度採最有利標、複數決標等方式，昨公布結果由四家廠商得標，包含國光、賽諾菲、台灣東洋及高端，其中高端以70.7萬劑決標，占整體一成，這也是高端首度投入公費流感疫苗行列。但高端流感疫苗採分裝進口疫苗原液，又採最有利標，多名立委批評衛福部根本是為高端量身打造標準。

疾管署今年採購698萬6900劑公費流感疫苗，採購金額為16.5億元(台幣，下同)，相較去年共採購640萬劑、15.76億略升。

四家廠商疫苗採購單價，以台灣東洋的242元最高，其次為國光的237元、賽諾菲及高端的236元。由於今年高端加入公費流感疫苗供貨，台灣東洋供貨量較去年縮減，受其影響較大。

疫情時，高端生產的次單位新冠疫苗，僅完成二期臨床試驗，即獲食藥署緊急使用授權（EUA），中央採購500萬劑加入接種計畫。

高端今年3月發布重訊，與韓國GC Pharma合作生產四價流感疫苗，進口韓國疫苗原液於台灣分裝，不過國民黨立委王鴻薇、李德維等質疑，據藥品查驗登記審查準則，疫苗類藥品要免除國內臨床試驗，須符合原產國已上市、且具有十大醫藥先進國家採用證明，而十大醫藥先進國不包含韓國。

王鴻薇批評，疾管署今年首度採最有利標，質疑是自訂條件找「最好配合的」，過去流感疫苗若是國外進口都採原裝，但此次高端卻是在台分裝，是否有降低標準、讓進口價更低的嫌疑？

感染症醫學 會名譽理事長黃立民說，只要分裝符合規定就未涉及違法，與其說高端獲政府幫忙，不如說，高端為求生存爭取流感疫苗市場。中華民國 防疫學會理事長王任賢說，國光疫苗歷經多年研發及人體試驗研發出國產流感疫苗，政府應針對國光給予保障。

疾管署副署長羅一鈞說，各家廠商疫苗製程、核准適用年齡、單價及最大供貨量等均有差異，為確保履約品質並順利供貨，採最有利標，只要持有食藥署核發流感疫苗與藥商許可證，都會依規定邀標。