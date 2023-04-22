執政黨掌控司法 純淨辦案空間成神話

法務部長蔡清洋昨公布任內第五波檢察長派任名單，這次一、二審檢察長人事案，被視為蔡清祥部長任內最後一次的檢察首長人事調整，攸關2024四總統和立委大選查察賄選的排兵布陣，從人事布局來看，執政黨已完全掌控司法體系，鑿痕斑斑。

一如外傳，正在偵辦新竹市長高虹安立委詐領助理費的台北地檢署檢察長林邦樑，「高升」最高檢檢察官 ，由去年九合一選舉前，起訴宜蘭縣長林姿妙的前廉政署長、金門高分檢檢察長鄭銘謙接手龍頭地檢，讓基層議論紛紛。

同樣是關門之作，不禁讓人想起前檢察總長江惠民，在卸任前夕，為力挺遭監察院兩度彈劾 的曲棍球協會案台中地檢署承辦檢察官陳隆翔，以總長名義對監察權侵害檢察權嚴正表達抗議，捍衛司法獨立，要求還給「檢察官純淨的辦案空間」，替基層抵擋任何外來不當壓力，是總長天職。

近年檢察界士氣低落，原因之一就是檢察長升遷要靠派系支持，當今不少檢察官很懂做官文化，面對權力核心逢迎拍馬，遇到敏感案件主動揣摩上意，或是緊抱當權者大腿，導致該辦的案件找理由不辦，不該辦的案件刻意小題大作，面對檢察體系的崩壞，導致不少菁英紛紛出走。

同樣是新竹市長，至今不見檢方查辦林智堅 的12億（台幣，下同，約4000萬美元）新竹棒球場，卻對高虹安幾十萬助理費錙銖必較。高虹安案結果如何，偵結當天便知分曉，但若連受憲法保障獨立行使職權的檢察官，都因辦案不合上意得捲鋪蓋走人，「檢察官的純淨辦案空間」恐成為神話。