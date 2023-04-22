2024大選前 檢察長大搬風 法務部挨批濫權

法務部21日公布檢察長人事，台北地檢署由鄭銘謙（圖）接任，橋頭地檢署檢察長鍾和憲調任台南地檢署檢察長。(本報資料照片)

法務部昨公布全國檢察長人事大調整，因應接下來的大選，六都除桃園、高雄外，四都檢察長都換人，「天下第一檢」台北地檢署，由現任金門高分檢檢察長鄭銘謙接任，台南由橋頭地檢署檢察長鍾和憲接任；由於先前已傳出有檢察長因案件處理令高層不悅將遭撤換，名單出爐後，司法改革國是會議 委員、高檢署主任檢察官 陳宏達批評，法務部濫用人事權，將檢察首長任意遷調事例，是罄竹難書，籲掌權者應知所節制、適可而止。

這波檢察長異動前，國民黨立委游毓蘭爆料，北檢檢察長林邦樑因去年九合一選舉期間偵辦高虹安案「配合度不高」，令高層不滿，將被撤換。另外，台南地檢署檢察長葉淑文先前也傳出去年九合一選舉查察曾被檢討，主動請辭檢察長，法務部昨天公布新的檢察長名單，林邦樑調最高檢察署檢察官，葉淑文調任台南高分檢檢察官。

陳宏達昨在得知名單後表示，不容政治力透過人事遷調影響個案偵辦，堅持捍衛司法獨立核心價值，但此次檢察長人事異動，再度印記歷史汙名，他深感遺憾及痛心。

陳宏達指出，法務部過去即涉及多起「秋後算帳」前例，這些年濫用人事權，將檢察首長任意遷調事例更是罄竹難書；上任北檢檢察長周章欽，因查辦立委收賄案遭政治高層忌憚，調最高檢檢察官，現任檢察長林邦樑亦然。陳宏達強調，政治權力必須學習尊重司法獨立，不要以各種手法蹂躪。他希望掌權者應知所節制，以司法獨立為念，還給檢察體系一個純淨的辦案空間。

針對外界質疑檢察長人事有政治考量，法務部長蔡清祥否認，強調他對人事作業一貫秉持公正、公開、透明、無私的態度，完全尊重檢審會提出的入圍人選，考量專業、溝通協調能力，同時在兼顧各地特性和打破地域觀念下，將檢察長人事年輕化以帶來人才流動。這波全國一、二審檢察長人事案，是法務部長蔡清祥任內第五次檢察首長人事調整，法界多認為，這應是蔡任內最後的檢察首長人事調整案。

除台北、台南外，台中由新竹檢察長張介欽接任、新北由基隆檢察長余麗貞接任；另外，士林地檢署由蔡清祥部長任內的左右手、主任秘書顏迺偉接任檢察長，由於顏沒有檢察長經歷、一派就是首都地檢署，同樣引發諸多議論；原本被視為有機會接任北檢的法務部常務次長林錦村則接任台中高分檢檢察長。

為推動檢察長年輕化，這次首派檢察長，司法官學院教務組長柯宜汾接台東地檢署；法務部保護司副司長陳佳秀接澎湖地檢署；曾參與起訴扁案、馬英九 案，高檢署調國安局任政風處主任周士榆派金門地檢署；台中地檢署檢察官謝謂誠派連江地檢署檢察長。