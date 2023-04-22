政院撤銷基隆護海公投 謝國樑：不能理解

行政院21日撤銷四接護海公投案。（本報資料照片〉

基隆市政府3月底通過地方性基隆護海公投 案審查，行政院代理發言人羅秉成昨表示，依「地方制度法」規定，基隆市政府此舉違背憲法及中央法規，發函依法予以撤銷，並應停止執行該公民投票 案後續相關作業。

對此基隆市長謝國樑說，「相當、相當遺憾」，感到不能理解。他說，公投是地方的權利，公投提案人王醒之所提的補正內容，如四接選址位置在水產動植物保育區，兩者完全重疊，符合地方自治事項；市府會在收到公文之後，看看地方制度法給的權限到底到哪個程度，研究清楚後再向外界報告，決定下一步如何處理。

基隆護海公投由領銜人王醒之向基隆市政府提出，內容為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第4天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地？」基隆市政府3月底宣布通過審查，但中選會表示，內政部已認定，該公投案不屬於地方公投自治條例，基隆市府應依法在原定期限內予以駁回。

羅秉成說，基隆護海公投案涉及台電公司協和電廠更新改建計畫能否執行，除依電業法規定電業擴建屬中央主管機關權限外，亦影響整體電力供應、能源儲備、產業關聯等電政事宜，屬憲法第107條第5款規定，電政為中央立法並執行得中央專屬事項。

其次，台電公司協和電廠更新改建計畫擬填海造陸區域，交通部已於前年12月6日公告，納入基隆國際商港港區範圍內，該區域管理及區域內設施興建核准依商港法第2條及第9條規定屬交通部權限，非地方自治事項。

第三，漁業法第45條規定縣（市）水產動植物繁殖保育區之設置，由縣（市）主管機關提具該保育區之管理計畫書，報中央主管機關核定後公告之，並由縣（市）主管機關負責管理，屬憲法第108條第一項第6款規定海洋漁業屬由中央立法並執行，或交由省縣執行中央專屬事項具體實踐，非屬地方自治事項。

羅秉成說，行政院昨已正式發函要求撤銷，基隆市政府並應停止執行該公民投票案後續相關作業。

提案人王醒之對行政院作法表示「痛心疾首」，批「林右昌部長在當林右昌市長期間，對此案始終模糊、曖昧不明，不敢得罪基隆人，更不敢得罪中央，使用拖字訣，真正對不起基隆人。」

王醒之說，基隆人的民意已集結，行政院要封殺公投，公投小組仍會把反對四接填海造陸這個運動往前推進。

他表示對於行政院在地球日的前一天做出「沒收公投」的決定，除了令人痛心疾首，把此公投案扭曲為「非地方自治事項」更是惡意。

爭取初選提名 的國民黨議員何淑萍說，中央的錯誤決定打壓基隆人的民意，填海造陸對海洋和基隆港有巨大衝擊，受害的是基隆，為何要讓三接的錯誤又在四接重演，她支持市府依法持續進行公投作業。

而在民進黨爭取提名初選的議員張秉鈞批評，謝國樑不能帶頭違法，中央已撤銷基市府核准的決議，地方就該遵行，他奉勸市長不要一意孤行，依法行政、尊重行政院的認定，否則社會就亂了套。藍綠各自立場鮮明。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，行政院爭點為「是否屬於地方自治事項」，四接和當地民眾有直接關係，即使中央駁回公投，基隆市政府仍可以「諮詢性公投」的方式繼續舉辦地方投票，反映民意真實的聲音。