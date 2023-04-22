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賴清德本命區 檢察長新人事關鍵字：台南

記者蔣永佑、林孟潔、邵心杰／台南22日電
台北地檢署檢察長林邦樑，調任最高檢察署檢察官。(本報資料照片)
台北地檢署檢察長林邦樑，調任最高檢察署檢察官。(本報資料照片)

法務部公布最新檢察長人事，與台南有關的相關人事格外引起關注，接掌「天下第一檢」、台北地檢署檢察長鄭銘謙是台南人；從橋頭升任台南地檢署檢察長的鍾和憲，過去在台南地檢署擔任檢察官時，曾是起訴李全教賄選案的關鍵人物，對於兩人的出線，熟悉檢察人事運作者都認為不意外。

鄭銘謙是道地台南人，曾任雲林、台南地檢署檢察長，擔任過廉政署副署長、署長。在廉政署長任內，積極查辦宜蘭縣長林姿妙案，傳出是高層賞識原因。他在廉政署長任內，查辦勞金局游迺文案、國營事業槍手代考弊案等。

台南地檢署自去年九合一選前至今，陸續爆發八八槍擊案、正副議長賄選案、光電利益糾紛、市府官員貪瀆案等，加上是民進黨總統候選人賴清德本命區，一般預料到選前恐都不平靜。新任的檢察長鍾和憲，過去在南檢擔任主任檢察官偵辦過李全教賄選案，成功羈押李全教，台南地檢署同事形容他辦案風格是謀定而後動，能挺得住壓力；也有檢察官形容他腦袋清楚、有行政能力，也能掌握台南在地生態。

相較於台北地檢署檢察長林邦樑被傳因處理高虹安不力遭撤換，新竹地檢署對於新竹接連爆發棒球場等弊案始終未見偵辦，檢察長張介欽將接任中台灣最大的台中地檢署檢察長。

另外，原本接任北檢呼聲高的法務部次長林錦村，結果卻獲派台中高分檢檢察長，負責統轄台中、彰化、南投、苗栗四縣市地檢署。

高檢署主任檢察官陳宏達直指法務部過去有「秋後算帳」前例，現任台北地檢署檢察長林邦樑深獲同仁愛戴卻任期甚短，法務部應對外說清楚真正調任原因，以昭公信。

蔡清祥回應稱，鄭銘謙資歷完整，更是肅貪好手，在廉政署任內創下2021年台灣清廉印象指數歷年最佳成績，是他獲得賞識的原因。

蔡清祥也說，林邦樑調任最高檢會相當忙碌，除要協助總長邢泰釗參與憲法法庭、最高法院大法庭事宜，並仰賴林的豐富實務經驗及傑出領導能力，襄助邢泰釗統領全國檢察機關辦理掃黑、查賄、肅貪等重大案件。

這波檢察長名單公布後，不僅法務部常次、主秘都外派，行政執行署長林慶宗屆齡65歲也將回任檢察系統，加上國際及兩岸事務司、保護司、法律事務司3個司長都出缺；現任檢察長中，士林的繆卓然、台中的郭永發、彰化的洪家原，都可望轉調司法行政職，尚待報行政院核定。

新竹地檢署檢察長張介欽，調派台中地檢署檢察長。(本報資料照片)
新竹地檢署檢察長張介欽，調派台中地檢署檢察長。(本報資料照片)

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