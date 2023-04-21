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訪新加坡表態 侯友宜：國家需要我一定會勇敢挺身而出

特派記者張曼蘋／新加坡21日電
侯友宜稍早聯訪時表示，任何面臨國家需要我的時候，我都一定會勇敢挺身而出。（記者張曼蘋／攝影）
侯友宜稍早聯訪時表示，任何面臨國家需要我的時候，我都一定會勇敢挺身而出。（記者張曼蘋／攝影）

新北市長侯友宜大動作率市府團隊訪新加坡，受外界關注。侯友宜稍早聯訪時表示，他這輩子守護中華民國，讓人民在這塊土地安心安全，不斷的往前走，這是他這輩子的職志，永遠不會忘，「任何面臨國家需要我的時候，我都一定會勇敢挺身而出。」

國民黨智庫執行長柯志恩21日表示提名總統，民調不是唯一考量，侯友宜稍早被問及此事，表示謝謝大家的鼓勵，最主要他這輩子守護中華民國，讓人民在這塊土地安心安全，不斷往前走，這是他這輩子的職志，永遠不會忘，面臨任何國家需要他的時候，都一定會勇敢挺身而出。

侯友宜強調，相信黨在做所有規畫都一定有他的節奏跟計畫，「我們都會給予尊重。」

至於新北日前發生槍擊，行政院長陳建仁認為新北市府要負責任，侯友宜表示，這一輩子從事打擊犯罪，從基層到警政署長，打擊犯罪不分國界、更重要不分你我，上下一心，全力壓制犯罪，尤其台灣很小，打擊犯罪是他們身為在中央或地方，都一定要通力合作，沒有分彼此。

侯友宜強調，他在第一時間警察局就快速報告，就下令全力壓制犯罪絕不寬貸，尤其不要因為一個投案就輕忽後面的幕後犯罪集團，一個都不能放過。至於被問到新北治安的民調滑落，侯友宜說，其實他這輩子都在捍衛治安，也是他最重要初衷，他的初衷就是全力以赴把事情做好。

侯友宜 中華民國 民調

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