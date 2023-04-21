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朱立倫鎮瀾宮參香談大選：朋友越多越好 敵人要化解掉

記者游振昇、林佩均、陳秋雲、黃仲裕／台中即時報導
國民黨主席朱立倫21日下午在鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同下，參拜媽祖。（記者黃仲裕／攝影）
國民黨主席朱立倫21日下午在鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同下，參拜媽祖。（記者黃仲裕／攝影）

國民黨主席朱立倫21日到大甲鎮瀾宮參拜後受訪表示，國民黨總統參選人的徵召時間只會比以前早，現階段就是團結，他今天在媽祖面前祈求保佑，大家團結所有力量，朋友一定要越多越好，敵人要化解掉，團結力量讓台灣更好，中華民國更好。

大甲媽遶境21日晚起駕，朱立倫21日下午在鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒與多位國民黨台中市議員陪同下，到鎮瀾宮參拜媽祖，他說，自己是連續第4次跟著大甲媽遶境，不只參拜，還要虔誠跟著大家一起走，台灣最美的文化和風景就是媽祖文化，也吸引很多外國觀光客，希望疫情後，有更多國外朋友參加，這場台灣最好的宗教和文化，民俗與地方人情的活動，沿途有好吃好喝又好用的東西，這就是台灣最好的人情味。

影片來源：聯合新聞網

朱立倫表示，國民黨總統參選人的徵召時間只會比以前早，現階段就是團結，在媽祖面前祈求保佑，大家團結所有力量，朋友一定要越多越好，敵人要化解掉，團結力量讓台灣更好，中華民國更好。

朱立倫說，這次共同決定是徵召，一定找最好最強的人選，相信最後提出人選一定是最好。

國民黨主席朱立倫21日下午在鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同下，參拜媽祖。（記者黃仲裕...
國民黨主席朱立倫21日下午在鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同下，參拜媽祖。（記者黃仲裕／攝影）

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