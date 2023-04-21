朱立倫鎮瀾宮參香談大選：朋友越多越好 敵人要化解掉

國民黨主席朱立倫21日下午在鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同下，參拜媽祖。（記者黃仲裕／攝影）

國民黨 主席朱立倫21日到大甲鎮瀾宮參拜後受訪表示，國民黨總統參選人的徵召時間只會比以前早，現階段就是團結，他今天在媽祖面前祈求保佑，大家團結所有力量，朋友一定要越多越好，敵人要化解掉，團結力量讓台灣更好，中華民國 更好。

大甲媽遶境21日晚起駕，朱立倫21日下午在鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒與多位國民黨台中市議員陪同下，到鎮瀾宮參拜媽祖，他說，自己是連續第4次跟著大甲媽遶境，不只參拜，還要虔誠跟著大家一起走，台灣最美的文化和風景就是媽祖文化，也吸引很多外國觀光 客，希望疫情後，有更多國外朋友參加，這場台灣最好的宗教和文化，民俗與地方人情的活動，沿途有好吃好喝又好用的東西，這就是台灣最好的人情味。

影片來源：聯合新聞網

朱立倫表示，國民黨總統參選人的徵召時間只會比以前早，現階段就是團結，在媽祖面前祈求保佑，大家團結所有力量，朋友一定要越多越好，敵人要化解掉，團結力量讓台灣更好，中華民國更好。