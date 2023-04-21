綠營默許 養大陳凱凌的貪念

台南市政府經發局前局長陳凱凌涉嫌貪汙罪等，台南地檢署偵結起訴。(本報資料照片)

台南市經發局前局長陳凱凌被查出進入黃偉哲團隊第五個月，就沉迷於花天酒地，回溯他一路任職民進黨不同派系首長的小內閣，從「救火隊」美名到成為檢方認證的貪官；提拔過他的綠營政要難辭其咎，從早年他說自己是「立委分身」、後來外傳自稱「代表市長」，印證了綠營默許讓陳貪念茁壯。

陳凱凌從綠營立委助理發跡，在陳其邁代理高雄市長時期進入市府，後於前高雄縣長楊秋興當縣府新聞室主任，更在陳菊任市長時期，當過捷運 工程局長、建設局代理局長、副秘書長、環保局代理局長等；之後於桃園市長鄭文燦的捷運公司總經理、新竹市長林智堅 的都發處長，再被黃偉哲延攬當經發局長。

弔詭的是，陳凱凌在陳菊、鄭文燦、林智堅團隊擔任一級主管，都提前卸任，沒與首長同進退，在竹市甚至僅待一年多；去年國民黨 議員謝龍介質詢大聲質疑操守，陳凱凌理直氣壯回「法院見」，鬧得沸沸揚揚，自始綠營低調處理，不見嚴詞批判，冰凍三尺非一日之寒。

時代力量立委陳椒華透過新聞稿表示，陳凱凌的詐財手法及對象很多，已經結婚，還有小孩，每月還花13萬元台幣（約4300美元）包養酒店小姐，這樣的人竟可長期在社會上占據政府要職，利用職務之便敲詐廠商，他卻多次被安排在與工程有關的單位擔任機關首長，政府首長必須要從陳凱凌一案得到警惕，留意政府的用人選才是否恰當。