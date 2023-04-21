涉受性招待、貪款買充氣娃娃 台南前經發局長被訴

台南市經發局前局長陳凱凌涉貪並接受性招待遭起訴。（本報資料照片）

台南市經發局前局長陳凱凌被控經手七股工業區開發案，向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，獲取不正利益近200萬元（台幣，下同，約6.6萬美元），且以購置豪宅名義，夥同建商、代銷公司超貸296萬元，檢方20日依貪汙、財產來源不明、洗錢等罪起訴陳；建設公司陳姓董事長、代銷公司翁姓負責人，則被依偽造文書與詐欺取財罪起訴。

檢方指出，陳凱凌自2020年起擔任經發局長，對七股工業區及沙崙科學園區等開發案有規畫決策權。他擔任桃捷公司總經理期間，透過公司人員結織在台中從事營建工程的黃姓業者，得知黃有爭取承攬公共工程下游分包工程需求。

陳凱凌即將就任局長前後，不斷向黃聲稱，經發局的七股科技工業區開發案，可利用其職權影響得標廠商，除可將土方工程轉包給黃的公司外，其他諸如台南市綠能 產業園區、沙崙智慧綠能科學城、西市場周邊街廓整建工程，也可要求得標商將部分工程轉包給黃。

事實上，陳凱凌明知工業區開發案下游分包工程，均由承攬廠商自行決定締約廠商，他無權干預，也未曾向相關得標廠商提出轉包工程的請求。

陳凱凌認為業者有求於他，多次向黃索賄，甚至要求供酒店飲宴及性招待。2020年間，陳收受黃交付現金180萬元，另加酒店消費、性交易及旅館 住宿費，共有14萬2200元。

檢調也發現，疫情 期間酒店未營業，但陳卻要求廠商安排酒店公關小姐，前往鋼琴酒吧作陪，再帶女公關赴旅館陪宿，性交易由業者埋單，離譜行徑令人瞠目結舌。檢調並清查陳凱凌帳戶支出，發現一筆購入價高達4萬9000元的仿真情趣娃娃，引人好奇。

黃後來發現，七股工業區開發案的得標廠，早已將河川疏濬取土及整地工程分包給特定廠商，其他綠能產業園區、沙崙科學園區等標案，也非其有能力承攬，驚覺遭陳凱凌訛騙。

另外，陳凱凌於2021年以購買豪宅機會，不但與台南市議長邱莉莉、民進黨前中執委郭再欽為鄰，更與建設公司陳姓董事長、代銷公司翁姓負責人協商，以2160萬元購入房屋及車位，但合約書上卻虛偽登載買賣價金2568萬元。

陳凱凌獲銀行核貸的2180萬元，不但高於買價，建商還從中撥出現金296萬元，經代銷公司轉交給陳花用。

檢調查出，陳凱凌就任局長至去年12月，現金支出700餘萬元，扣除合理財產來源476萬元，有226萬多元不明財產，且無法提出合理說明，遭法官裁定延押3個月。