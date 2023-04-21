新聞評論／蔡政府應立即叫停沒有正當性的組改

行政院組改後將維持29個部會。(本報資料照片)

蔡政府近來積極推動新一波行政院組織改造，除農委會、環保署等升格為農業部 、環境部，並擴大三級機關首長政務任用的範圍。所謂「組改」，已儼然成民進黨 因人設事、政治酬庸和掌控資源的手段。蔡總統任期只剩一年，卻急於在此際草率推動組改，令人懷疑其動機。

推動組改的主要目的，一是為瘦身，二為功能整合。蔡政府的組改卻反其道而行，不問本末輕重，胡亂擴增。正因如此，隨著部會組織調整，國家發展方向愈顯紊亂。例如，既已成立「環境部」統合環境資源，卻又把水土保持署、林業及自然保育署劃歸農業部，根本毫無邏輯？難道因準農業部長陳吉仲是蔡總統愛將，就能亂搞？

這樣的邏輯錯亂，也曾發生在數位部成立時。為了成立數位部，蔡政府竟將「科技部」降為「國科會」。數位部除搶走大筆預算，被質疑「養網軍」，不見積極作為，連阻止詐騙電話都一籌莫展。可見，當初成立數位部，不過是為唐鳳量身打造「部長」官袍罷了。且看，「科技部」被貶為「會」，「農委會」卻升為「部」，這個政府要把台灣推回農業時代嗎？

這種「用人唯私」的思維，更充斥於這次組改。蔡政府上任後，即處心積慮染指三級機關人事，不斷把事務官職擴充為政務任用。「總額制」遭到反對後，仍不死心，遂逐一修改組織法。這次，又欲將新成立的經濟部「產發署」等多個機關納入「常務政務雙軌」，招致強烈議論。

蔡政府稱，這是為了增加用人彈性，薦舉更多民間人才。事實上，此次納入「雙軌制」的三級機關，皆為攸關資源分配的產發署、中小及新創企業署、交通部觀光 署，以及與蔡政府核心政策相關的能源署。很顯然，蔡政府更重視的，是如何用自己人進行資源分配及政府行銷，而非官員的專業。

最近，發生健保署長石崇良從「政務官」降為「事務官」任用的鬧劇，更證明「雙軌制」是笑話一場。其背後運作，無論是個人因素，或是要騰出政務官職位供蔡政府運用，都證明「雙軌制」只是為方便政府安插無公務員資格的特權人士罷了。

若蔡政府「用人唯才」也就罷了，但從過去7年看，蔡政府始終「用人唯黨」。包括通傳會（NCC）、中選會這類「獨立機關」，無一不遭政治染指，彷彿是民進黨的外包機構。至於一般部會，爭議更有過之。例如，發言粗鄙惹議的薛瑞元，官位扶搖直上，高升衛福部長仍不收斂，繼續隨意放炮引戰；吳釗燮任內斷交七國，彷彿與他無關；陳吉仲任內風波不斷且物資失調，卻步步高升；王美花歷經大跳電及乾旱，始終屹立不搖。在蔡總統心中，能貫徹民進黨意志，才是政務官首選。

蔡總統任期僅剩一年，政府急急推動組改，其動機不外兩點：第一，趁著明年大選可能失去完全執政的優勢前，極力擴大可以「酬庸」的職位，讓綠營及親近人士加速卡位，以便在最後的執政歲月分享權力滋味。第二，是選舉將屆，民進黨面臨「政權保衛戰」，必須加大對各行政部門及相關資源的掌控，常任文官難以信任，因此必須讓更多「自己人」進駐要津，以配合民進黨執行必要任務，利用體制內部力量在明年大選取勝。

組織改造是個理想，但到了民進黨手上，便成了政治工具；充滿政黨私心，卻缺乏國家長期發展之著眼。正當大選在即，備受爭議的組改方案若過關，必然貽害台灣。蔡政府應立即叫停這項沒有正當性的組改，留待明年由新民意決定。(轉載自聯合報社論)