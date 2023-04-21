民進黨堅偉大戰 王世堅險勝：正義打敗邪惡

民進黨台北市第二選區（大同、士林）立委初選，議員王世堅勝出。(記者曾學仁／攝影)

民進黨 北市立委初選士林大同區「堅偉大戰」落幕，議員王世堅民調 贏現任立委何志偉兩個百分點出線，王世堅表示，初選過程看到邪惡，更看到善良，這次勝選關鍵是「正義打敗邪惡」；何志偉昨90度鞠躬答謝支持者，強調只要民進黨提名的候選人，他一定會全力以赴的幫忙，不會脫黨參選。

根據民進黨中央公布的民調結果，王世堅在3家民調公司分別取得4成3、4成2、4成，合計4成1支持度；何志偉則以3成6、3成9、4成2，合計3成9支持度，不敵王世堅。

媒體意外發現，王勝選後，民進黨立委高嘉瑜第一時間傳訊恭喜寫道「斬妖除魔真男人」。王世堅尷尬回應「我還沒看…我不曉得，抱歉抱歉。」外界解讀此役背後是英系戰勝挺賴系之爭，王回應，他沒有派系，充其量就是一個最小的「堅系」。

王世堅也坦言，後續會主動聯繫何志偉，男子漢大丈夫，一笑泯恩仇，沒有什麼不能溝通。

何志偉則說，「大局永遠是最重要，在我心中最重要的是總統參選人賴清德 ，何志偉絕對不會缺席。」

民進黨立委初選，部分選區廝殺激烈。依民進黨向來的傳統，初選內戰過後，就能快速整合，回歸砲口一致對外；但台北第二選區民調結果出爐後，王世堅仍喊出「正義戰勝邪惡」，顯然已挑戰了能否整合的底線，就算能如王世堅所言一笑泯恩仇，對方是否會認真動員相挺，也留下問號。

除了民進黨正規初選火爆，泛綠陣營同樣對內砲火猛烈。台北港湖選區現任立委高嘉瑜，在一對一面對藍營都顯吃力的情況，基進黨吳欣岱投入參選，無疑對泛綠延續在港湖的立委席次，投下分散票源的不利因子。吳欣岱成立服務處時，英系大將衛福部前部長陳時中、內政部前部長徐國勇都出席，選戰硝煙味之外，還有民進黨派系之爭的濃濃味道。