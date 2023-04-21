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衝刺2024 郭台銘悄悄到高雄 踏入綠營票倉搏感情

記者王慧瑛、蔡容喬／高雄21日電
表態要角逐2024總統的郭台銘（右）20日晚到高雄市三民區，拜訪將代表國民黨投入立委選戰的現任市議員黃柏霖（中）。(圖：讀者提供)
表態要角逐2024總統的郭台銘（右）20日晚到高雄市三民區，拜訪將代表國民黨投入立委選戰的現任市議員黃柏霖（中）。(圖：讀者提供)

鴻海創辦人郭台銘接連訪美、訪日，積極為參選2024總統做準備，才剛結束日本行返台，郭台銘20日晚馬不停蹄來到高雄，拜訪將代表國民黨投入高雄市三民區立委的現任市議員黃柏霖，停留約1小時，郭強調，他對國家有使命感，他來領航會讓政府行政效能更好。

郭20日晚6點30分左右抵達高雄，停留約1小時，國民黨市黨部主委羅世雄及三民區約20名里長出席， 一行人話家常，共進簡單晚餐，郭也送書給現場與會者。

交流過程中，郭台銘提到未來是AI世代，也肯定黃柏霖長期推動科丁教育，走過高雄200所學校，累計有近5萬名學生受惠，對象從幼稚園至高中生，對學生是很棒啟發與資源。郭也談到，0至6歲國家養是他一貫主張，他有信心能落實。

三民區政治光譜綠大於藍，一向是綠營優勢區，民進黨高雄市議長康裕成、無黨籍副議長曾俊傑主場都在三民區，郭台銘踏進綠營票倉，備受關注。

與會者表示，言談中可感受到郭董的抱負、使命感很強烈，郭有經營跨國企業能力，若用企業家拚勁治理國家，能讓台灣更有全球視野，政府行政效能也會提升。

郭台銘上一趟到高雄是3月20日，當時高雄縣前縣長楊秋興陪他到旗山天后宮參香，並與地方人士座談，被解讀為大選起跑，為2024總統大選暖身。

郭台銘 國民黨 教育

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