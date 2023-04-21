新聞評論／堅偉惡鬥 賴清德華麗斗篷的一坨汙點

「堅偉大戰」幾乎是把同志往死裡打，初選勝出者不是帶著勳章，而是帶著一身腥臭。圖為王世堅（右）、何志偉參加遶境，王被鞭炮煙霧燻到眼睛。(記者曾原信／攝影)

「小三、黑金、下三爛」，極盡醜陋之能事的「堅偉大戰」暫告落幕，在何志偉、王世堅陣營相互潑糞中，民進黨 初選過去是「刀刀見骨」，這次堪稱「刀刀見恥骨」，幾乎是把同志往死裡打，初選勝出者不是帶著勳章，而是帶著一身腥臭，成為民進黨總統參選人賴清德 華麗斗篷的一坨大汙點。

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選「堅偉之爭」，今天結果出爐，王世堅以41.97%贏過何志偉39.70%。兩人之爭也走向對簿公堂，成為日後能否黨內整合的關鍵。何志偉昨控告王世堅妨礙名譽和加重誹謗，直言對手陣營抹黑都是給國民黨 子彈來傷害民進黨；王世堅則反嗆，「何志偉別鬧了省省吧」，別再用一哭二鬧三提告的老伎倆，這群惡魔造成司法資源濫用，若何提告他將反告誣告。

「堅偉惡鬥」是一場闇黑初選，猶如兩大幫派拿著小刀、扁鑽在街頭互捅械鬥，過程中不但有女議員被影射為小三，還有黑金疑雲、認知作戰，過去選戰慣用的奧步手法幾乎一一出籠，這場初選也被戲稱為「負面選舉的教科書」。

黨內互打讓綠營基層憂心不已，民進黨賴系立委郭國文輔選何志偉，英系要角則力挺王世堅，宛如賴系和英系的派系大戰，延續過去黨內的新仇舊恨，兩人雖分別舉著「親賴」、「尊賴」旗幟互咬，但賴清德從頭到尾彷彿局外人，對這場骯髒初選置若罔聞。

民進黨上周中執會正式提名賴清德參選總統，在眾星拱月中，賴清德披上總統參選人的斗篷，他信誓旦旦說，2024將是民主與專制的抉擇，他會在與蔡英文總統相同的民主道路下持續壯大民主台灣，「台灣一定是民主世界的MVP」。賴清德一番「民主與專制的抉擇」言論令人動容，如果不是立委初選如此血淋淋，幾乎令人信賴民進黨標榜的華麗民主。

王世堅和何志偉兩人互丟泥巴，把賴清德一身華麗斗蓬濺出點點汙漬，一轉身背後的家務事竟是臭不可聞，金玉其外，敗絮其中，就像國王新衣寓言裡的小男孩，拆穿國王的謊言。唯有初選才能看到民進黨的真相，賴清德雖然沒有沒收立委初選，卻以主場優勢形同沒收總統初選，手法確實比蔡英文總統2019年競選連任時更高竿。

相較之下，國民黨議員徐巧芯和立委費鴻泰的「芯費大戰」就像小兒科，徐巧芯聲量再大、動作再多，也不如「堅偉大戰」的戲劇張力。不過，國民黨向來內鬥內行、外鬥外行，民進黨初選就算傷筋斷骨，也比國民黨有癒合能力，「堅偉惡鬥」戰火四射將是國民黨警訊，砍自己人都如此心狠手辣，對付敵人更不會留情，2024預告將是一場腥風血雨。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)