「鏡電視案報告敷衍」在野轟NCC主委陳耀祥下台

NCC主委陳耀祥(前排右)到立院報告鏡電視申設案，國民黨立委圍到他位子前抗議，民進黨立委則上前保護。(記者邱德祥／攝影)

立法院交通委員會昨天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥針對「鏡電視申設及營運管理問題」專案報告，國民黨 立法院黨團要求他辭職下台；時代力量立委陳椒華認為專案報告空洞敷衍，臨時提案要求交通委員會退回NCC繳交的密件調查報告，但經在場立委表決，最終未通過。

陳椒華隨即舉行記者會表示，NCC以密件送到立委手上的鏡電視調查報告，內容通篇充滿怠惰護航，很遺憾在民進黨 立委護航下，否決退回報告的提案，這樣亂七八糟的報告，民進黨身為執政黨不監督，甚至還放水通過，「今天是顏色一樣，就什麼都沒關係了嗎？」放任NCC繼續失能下去，民進黨要負最大責任。

國民黨立委昨天高舉手板批評陳耀祥違法亂紀，連番砲轟報告空洞敷衍，欲幫鏡電視「洗白」，簡直藐視國會，要求鏡電視撤照、陳耀祥下台，民進黨別再護航。國民黨團總召曾銘宗說，NCC裁罰中天遭行政法院連續十次判決敗訴、陳耀祥因鏡電視申照案被列刑事被告創政務官先例，還有臉坐在現場？

民進黨團幹事長鄭運鵬則表示，國民黨籍召委陳雪生排專案報告，國民黨團卻動員杯葛，「主人邀客人來還羞辱客人，非常莫名其妙。」他說，經營權是民間糾紛，目前沒人提出在NCC審查過程中有任何不當利益證據，沒具體證據的不對稱杯葛，變相形成利用政治力逼NCC成為某一方經營權的棋子。

陳耀祥回應，NCC非檢調單位，只有行政調查權，像鏡電視負責人資格、股東代持轉賣違反附款、中資進駐等問題，都已請相關單位協助調查，因此報告以密件發函給各委員；NCC也會接受立委意見再進行補正，持續調查。最後在民進黨立委提出散會臨時動議下，會議僅一小時餘即結束。