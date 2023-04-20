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新聞評論／郭台銘要求嫌奢侈 但展現合作誠意

聯合報社論
鴻海集團創辦人郭台銘。(記者余承翰／攝影)
鴻海集團創辦人郭台銘。(記者余承翰／攝影)

鴻海創辦人郭台銘表達參選總統的決心，在國旗國歌聲中，喊出「給我30天，我給你台灣新藍圖」的訴求。隔天，國民黨呼聲最高的人選侯友宜則率團出訪新加坡，要展現他較少顯露的國際格局。郭台銘要求「給他30天」的說法，在藍營基層對提名延宕的強烈焦慮及急迫感下，未免顯得太過奢侈。但從正面觀察，郭台銘表現出合作誠意，這是藍軍應把握的機會。

整體而言，郭台銘的「訪日開拓之旅」成果報告會，沒有太多令人驚豔之處。記者會上，除了國旗、國歌、國父遺囑等象徵性儀式，郭台銘未能石破天驚地提出民眾渴望的選舉定位和政治論述，卻說還要給他30天才能提出「台灣新藍圖」。可見，4年前參選未遂之後，郭台銘並未持續為自己的問政之路作出最佳準備。迄今，他靠的還是自己原有的「郭董」形象；至於他要如何成為「台灣的CEO」，路徑仍很模糊，他身邊的謀士也未幫他釐清這點。

這點，也許就是外界對於「郭董」能否扮好「郭總統」的主要疑慮所在。作為企業家的郭台銘，有著精準的判斷力、不懈的進取心、強大的管理能力，獲致了驚人的成就。但國家治理畢竟不同於公司治理，不僅領域繁多，處理手段也要更精緻多元；郭董的「台灣CEO」說法固具吸引力，但這與實際政治運作仍有段距離。最重要的是，政治不是「快閃」活動，需要持續的關注與經營，不能只在選舉才出來「試水溫」，那便顯得太投機。

無論如何，郭台銘在記者會上表現了對國民黨的尊重與信任，這也為雙方未來的合作奠下了基礎。郭台銘目前並非國民黨員，再加上前次大選有過不歡而散的過節，這次黨主席朱立倫仍願將郭台銘納入徵召名單，主要目的，就是希望郭台銘成為藍營可以運用的資產。否則，如果拒之於千里之外，可能將郭台銘推向柯文哲陣營；如此一來，國民黨的2024大選之路必然愈發險阻。由此看，朱立倫的這層考慮和布局，是正確的決定。

郭台銘當然也知道，以自己的非黨員身分被納入國民黨徵召民調，已是破格禮遇，自己必須珍惜這樣的特殊待遇。因此，他在記者會上表達了對黨中央徵召機制的充分信任，即使被媒體問到比較挑釁的「仙人跳」問題，也未暴衝，聲稱相信朱立倫會公平徵召。這樣的態度，即為他和國民黨未來的合作，留下了良好的空間。所謂「競而不爭」、「鬥而不破」，郭台銘的參與，至少推促了侯友宜的提前表態與出訪，有助於態勢更趨明朗，也能凸顯不同參選人可以互補的空間。

目前國民黨內充滿焦慮，尤其立院黨團不斷催促總統候選人須及早定於一尊，以便立委展開備戰。但觀察黨中央的作業安排，一方面是在為侯友宜參選爭取時間，二方面是在爭取郭台銘的開誠布公合作；兩者如果都能兼顧，對大選必有加分作用。包括朱立倫最近在新竹勸退林為洲、由徐欣瑩接棒，苗栗立委徐志榮也跟進交棒，皆有擴大整合及世代交替的意義。

對郭台銘而言，既然願意加入國民黨的大選機制，當然就應尊重國民黨的遊戲規則。即使最後落敗，也應實現他說過「若落敗，全力支持侯友宜」的承諾；否則，他的人格誠信將毀於一旦。對於是否接受「侯郭配」或「郭侯配」，郭台銘未置可否；國民黨立委楊瓊瓔則提出，「侯友宜選總統，郭台銘領軍國會」之議。這些，都是藍軍對於侯、郭合作的不同想像，當然也是郭台銘可思考的合作之路。

郭台銘 國民黨 侯友宜

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