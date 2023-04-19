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冷眼集／行政院組改 增用人彈性？為政治酬庸？

記者 鄭媁
政院三級機關組織改造，其中交通部觀光局升格觀光署，署長也將採常務及政務雙軌制。(記者林俊良／攝影)
政院三級機關組織改造，其中交通部觀光局升格觀光署，署長也將採常務及政務雙軌制。(記者林俊良／攝影)

行政院組改有意推動部分三級機關首長，改為常任文官與政治任命的雙軌制。雖然這樣的設計已有前例，現行確實也有雙軌制的署長是常務進用；不過，隨著2024大選，各方陣營蠢蠢欲動，民進黨著急在本會期前力拚組改法案三讀，讓人聯想有選舉酬庸的考量。

政務官及文官任用的雙軌制，除了可增加機關首長用人彈性，讓部會首長的政策理念得以貫徹；過去藍綠執政時期，也都曾有相關需求，說明三級機關首長要尋得適才適所的人選，確非易事。

然而，既已修法放寬，不免會讓外界有政治凌駕專業、變相鼓勵拉幫結派的疑慮，試想，一位是由底層做起又熟稔業務的事務官人才，另一位則是具有同樣專業的高層派系或親信，誰會出線？多少會影響常任文官的升遷管道，甚至衝擊文官體系及投報國考意願。何況民進黨政府過去用人唯「色」斑斑可考、吃相難看，難怪引來非議。

平心而論，在雙軌機制獲得任用的政務官中，固然不乏優秀專業人才，也為政府增進用人彈性、施政效率，不能一竿子打翻。

只是三級機關是執行單位，行政法令業務非常龐雜，非文官出身首長也會面臨水土不服，底下人員也必須適應，最好的方式就是能夠任用具有開創性的文官為首選，政府要多多培養高階文官能夠具有創意、與開創性，這才是最快的人才培育之道。

民進黨

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