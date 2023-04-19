新聞評論／社宅與限溫令 蔡政府政策跳票進行式

雲林第2批社會住宅可容納400戶，由行政院長陳建仁主持動工。(本報資料照片)

蔡總統任期，即將進入倒數最後1年，她任內許多政策也面臨跳票、現形的檢驗。最近經濟部祭出「限溫令」，要求業者將用餐時段的冷氣溫度控制在23（正負1）度，非用餐時段則仍維持在26度以上，否則將處台幣2萬到10萬(約656到3282美元)罰鍰。此舉，無異是在為電力不足預鋪管制之路。而蔡總統當初承諾8年興建20萬戶社會住宅，但7年過去卻只建造2.4萬戶，達成率僅1成2，近日也遭到在野黨猛烈抨擊。

先談「限溫令」的問題。儘管經濟部長王美花強調，這項政策是為了「環保節能」，而不是因為缺電；但從經濟部必須翻出2013年馬政府時代訂定的《指定能源用戶節能規定》作為法源依據，即不難看出其心虛。如果真是為了環保節能，為何蔡政府過去7年從未推動任何節能措施，亦未制訂新的環保規章？如今，直到蔡總統的任期即將屆滿，眼看著以非核家園為目標的能源及電力政策岌岌可危，才急急推出限溫令；經濟部此時高呼環保節能，其心機已不證自明。

深一層看，真正的問題源頭，還在於執政者的心態。經長期觀察，蔡政府的能源政策，與其說是在滿足人民及產業的能源需求，不如說是在為滿足執政黨的理念和顏面而服務。也因此，不管電力夠不夠用，不管台灣取得進口油、氣、煤的成本和風險有多高，不管我們的電力及價格結構合不合理，不管風電、太陽能設施如何危及農業、漁業和台灣的環境，蔡政府從不自我檢討反省其能源政策，卻兀自選擇一意孤行。最後，政府做不到、做不好的事，當然只能推給民眾承受。近幾年來，跳電、斷電、停電事件頻發，叫苦的都是百姓，蔡英文 始終面不改色，「限溫令」只是再添一樁。俟一進入盛夏，缺電情況益發嚴重，更嚴苛的管制手段還會出籠。

蔡總統的社會住宅承諾跳票，更是百孔千瘡，就算有千隻手也難以遮掩。當初，蔡英文打著「居住正義」的旗號，宣示任內要興建廿萬戶社會住宅，解決無殼蝸牛及年輕族群居住的問題。但7年過去，完工可供入住的社宅只有2.4萬戶，尚缺17.6萬戶。為此，只好草草推出「包租代管」政策，企圖魚目混珠。這些作法，完全說明蔡政府的眼高手低及言而無信。蔡英文以其「文青腔」動輒把年輕族群掛在嘴邊，但太陽花世代倏忽已添了7歲，他們的居住正義在哪裡？蔡總統又在乎過嗎？

再看，民進黨 執政7年，因放縱房地炒作，全台房價飆漲。台南、高雄等地幾乎翻倍，新竹更是驚人，在在使得台灣貧富及世代差距擴大。可笑的是，內政部 營建署還力圖狡辯，宣稱社會住宅只要「發包」，就該算是「達標」。言下之意，已發包的7.3萬戶也應計入。試問，重然諾的政府，可以容許這樣自降標準嗎？何況，就算把這7萬多戶算上，也只及總目標值的一半。明明跳票已是進行式，主政者根本滿不在乎，營建署如此賣力灌水又有何用？

台灣第一次政黨輪替，扁政府執政8年得到了「只會論述，不會做事」的評價，民進黨的執行力被看破手腳。蔡英文執政7年，宣傳及輿論操控能力達到歷史顛峰；但從社宅、能源政策及民生物資頻傳缺貨看，民進黨執行能力仍毫無寸進，難以擺脫「不會做事」之譏。最令人遺憾的是，蔡政府在意的似乎只是自己的官威，以及民進黨的利益分贓，至於民主政府應以「服務人民」為宗旨的精神卻被它拋在腦後。當初的華麗承諾，如今只剩荒涼的空話。(轉載自聯合報社論)