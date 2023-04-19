勞動部3千萬就安基金補助惹議 高市撤案

勞動部以「提升勞工 福祉」名目，動用3000萬元就業 安定基金補助高雄市政府舉辦「25淑女」紀念活動，遭綠營立委質詢「拍高雄市府馬屁」，更有就安委員批評勞動部「先上車、後補票」，補助不符程序正義。爭議延燒多日，高雄市政府昨表示，為免良意初衷遭曲解，先撤回就安基金補助申請案，紀念活動暫時擱置。勞動部表示尊重。

國民黨 立法院黨團總召曾銘宗表示，勞動部長許銘春未依基金用途且看顏色補助，連執政黨立委都看不下去，高市府撤案是坐實了外界對於勞動部把就安基金當小金庫的質疑，國民黨團也給予最強烈譴責。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，勞動部的公務預算長年偏低，藍綠執政皆然，因此在野黨不需要用有色的眼睛來做檢視。時代力量立委邱顯智質疑，不到一個禮拜，高雄市政府勞工局就函文勞動部，撤回就業安定基金補助經費，「勞動部原本不是還振振有詞，再三強調補助都符合規定，難道一個禮拜過去，彰顯女性勞動價值就不重要了嗎？」他表示，難保以後不會再有類似的案件，未來還會持續追蹤。

素來有勞動部「小金庫」之稱的就安基金，雖明定須用於促進國民就業、外國人聘僱管理及許可、提升勞工福祉與勞工權益扶助，卻長年遭其他部會計畫、地方縣市政府請款。去年11月23日的就安基金臨時會，有名來自高雄的就安委員提臨時動議，建議勞動部以就安基金與高雄市政府合辦25淑女事件50周年紀念活動，彰顯女性勞動價值，與會委員決議通過。

3月1日就安基金管理會直接討論各縣市申請案與經費，補助經費總計4000萬元，總計六縣市提案申請，高雄市政府獨拿3000萬元。對於高雄市政府昨主動撤案，勞動部官員表示尊重，其他五個縣市的計畫仍照常補助辦理，至於高市府的3000萬元回歸就安基金，由於補助申請已在1月底截止，不會再額外開放申請。