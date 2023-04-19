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大驚小怪的土豆 自打嘴巴的教長

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康軒版國中生物課本中「3-2 介紹生物的命名與分類」，透過三格漫畫引導學生學習。（圖／讀者提供）
康軒版國中生物課本中「3-2 介紹生物的命名與分類」，透過三格漫畫引導學生學習。（圖／讀者提供）

民間國中生物教科書介紹兩岸不同用語，大陸稱馬鈴薯為「土豆」，土豆在台灣則是指花生。立委陳椒華就此質詢教長潘文忠，潘文忠驚呼台灣教科書怎能使用中國名詞，強調這「審查不可能通過」。書商澄清，是依據教育部國語辭典編寫。潘文忠自打巴掌，丟的卻是全國教育人員的臉。

立委冤枉教科書偷渡中國用語，實情是該章節討論生物命名，以土豆在兩岸指涉不同植物為例，藉以說明生物通用學名可避免溝通誤會，並非教學生「認土豆為馬鈴薯」。潘文忠身為教育首長，竟看不懂教科書，足證朽木為官。

獨派炒作「土豆是馬鈴薯」為中國用語，未免見識太窄。事實上，花生稱土豆，也源自對岸。土豆為福建本土作物，馬鈴薯則是南美作物輾轉傳至亞洲，故名稱殊異。獨派不容教科書出現對岸語彙，實是自欺欺人，改變不了歷史及庶民文化。

「醋溜土豆絲」這道菜，在烹飪節目及中餐館菜單各處可見，包括綠媒都曾介紹這道馬鈴薯家常菜，為何今天卻大驚小怪？正因早有俗成慣用之實，教育部重編的國語辭典上才會說明「土豆」意指花生與馬鈴薯。

蔡政府滿口防範認知作戰，土豆事件卻是典型自導自演。潘文忠緊抱政治正確，寧可曲解教科書教育目的，也折射出蔡政府為反中不惜犧牲多元思辨，徒餘理盲。

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