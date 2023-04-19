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焦點人物／梅家樹 長官救火隊 「阿信」熬出頭

記者 程嘉文
參謀本部參謀總長由海軍司令梅家樹上將調任。(本報資料照片)
參謀本部參謀總長由海軍司令梅家樹上將調任。(本報資料照片)

海軍司令梅家樹上將將接參謀總長，他在現任三軍司令中最晚上任，也是目前上將中最年輕，可謂大爆冷門。但另一角度來說，梅家樹多年軍中口碑，一方面深得長官信賴，同時也能得到部屬的愛戴與肯定，雀屏中選似乎又顯得合理。真正令人意外的應該是，他接任參謀總長比外界預料更快。

梅家樹學生時期就嶄露領導頭角，擔任海軍官校的學習總隊長。他曾任成功級巡防艦與紀德級驅逐艦長、146艦隊長、參謀本部作戰計畫助理次長，2015年接任國防部政務辦公室主任，是當時最年輕的中將。此後歷任海軍參謀長、軍備局長、常務次長、副司令、副參謀總長，2021年接任副參謀總長執行官、晉升上將，去年6月16日接任海軍司令，10個半月後就接掌參謀本部，成為軍令系統之首。

雖然晉升快速，梅家樹的官運却難謂「順遂」，因為任內遇到多次軍中意外，包括雄三飛彈誤擊、慶富挪用獵雷艦款項、敦睦艦隊染疫，都是他出面對外解釋兼道歉，往往也遭到連帶處分。記者圈一度戲稱他是超級苦命的「阿信」，每次壞事都得出來扛。

然而另一角度也代表，他是長官心中頂得住危局的優秀救火隊。

原本外界猜測總長頭號熱門人選，是現任國防大學校長劉志斌上將。比梅家樹大一屆的劉志斌，是蔡總統的首位侍衛長，此後仕途一路開綠燈。去年8月，劉志斌傳出罹癌，但因治療狀況不差，今年初還曾出訪捷克進行交流，外界認為健康問題不至影響發展，結果仍與總長失之交臂。

分別接任陸、海軍司令的鍾樹明與唐華，兩位新科上將都是官校75年班。兩人一路走來，表現優秀都有口碑，但也都有嚴厲之名，未來兩個軍種司令部的氣氛，想來會比目前緊繃。

依據軍中倫理，比梅家樹大兩屆的陸軍司令徐衍璞上將，必定會配合總長人事調整職務，此次接任軍備副部長，原本副部長王信龍則轉戰略顧問。軍政副部長是中將退伍、政務官任用的柏鴻輝，在此次大風吹中位置不動。似乎證實政壇所云，其表現深獲國安會信任。

國防部

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