陸海4將領異動 梅家樹接任參謀總長

參謀本部參謀總長由海軍司令梅家樹上將調任。(本報資料照片)

陸軍出身的參謀總長陳寶餘即將於本月底延任到期、屆齡退休 ，國防部 昨日發布，經蔡英文總統核定，參謀本部參謀總長將由海軍司令梅家樹上將調任。這項人事牽動4位包括陸軍、海軍高階將領異動，人事案將於5月1日生效。

國防部昨表示，參謀總長由梅家樹調任；海軍司令由國防部參謀本部副參謀總長唐華中將調任，同時晉任海軍二級上將；國防部軍備副部長王信龍上將調任總統府戰略顧問；陸軍司令徐衍璞上將調任國防部軍備副部長；陸軍副司令鍾樹明調任陸軍司令，同時晉任陸軍二級上將。陳寶餘為首位總長延役者，並在本月底卸任。

原本軍方內部推測，參謀總長接任人選以曾任蔡總統侍衛長的國防大學校長劉志斌上將、資深的國防部軍備副部長王信龍上將兩人呼聲較高，但最後由梅家樹出線。一般認為，可能與梅家樹曾任軍備局長，嫻熟國造武器生產驗收作業，而高層重視當前潛艦國造後續推動與驗收有關。梅家樹曾任海軍參謀長、國防部軍備局長，因應國艦國造、國防自主業務，備受國安單位好評，其在未曾擔任過艦隊指揮官下，就被發布為海軍司令，如今甫任1年餘，就要轉任參謀總長，一路走來，以個性沉穩、鮮少說「不」而受到好評。潛艦國造原型艦預定今年9月亮相、明年5月下水測試，梅家樹將掌握全案關鍵的投資 建案權。

另外值得注意的是，在海軍被認為是派系「孤鳥」的唐華出線接任司令，其治軍甚嚴、不苟言笑，將為海軍軍風帶來新氣象。國防部表示，唐華中將是海軍官校75年班、戰院93年班畢業，曾任作計室助理次長、海軍教準部指揮官、國防大學副校長、海軍司令部副司令等職務，學、經歷完整。任現職期間，指導國防戰略與提升三軍聯合作戰效能等重要工作，著有貢獻，特拔擢調任海軍司令部上將司令，以藉其豐富經驗，銜續推動海軍各項建軍備戰工作。

國防部表示，鍾樹明中將是陸軍官校75年班、戰院92年班畢業，曾任作計室次長、憲兵指揮部指揮官、總統府侍衛室侍衛長、陸軍第6軍團指揮官等職務，學、經歷完整。任現職期間指導陸軍各項戰演訓任務與後備戰力提升等重要工作，著有貢獻。

海軍司令梅家樹去年6月15日才升任海軍司令，升任未滿1年就出任總長，速度之快讓不少人驚訝，但也有跡可循。海軍近期大型戰訓活動頻繁，北部、東部地區紅色沙灘自3月起到5月接連執行兩棲登陸驗證，連帶牽動作戰區兵力實施對抗攻防，海軍戰術行動成為今年漢光39號演習兵推、實兵主要模擬對象；5月的電腦兵推，將會見到梅家樹率防衛軍與同為海軍出身的國防大學校長劉志斌率領的攻擊軍實施對抗。

梅家樹接任參謀總長，一般認為與潛艦國造有關，因為參謀總長掌握國軍投資建案的關鍵，海軍出任總長，屆時可為今年9月對外亮相IDS原型艦後續成軍的驗收、推動與監督，多一份助力；研判未來1年內軍方高司主政軍種，因應關鍵的潛艦國造業務，很可能由陸軍轉向由海軍主導。面對未來三軍聯合作戰、潛艦國造建軍事宜，梅家樹勢將面對更大挑戰。

至於原被看好的參謀總長人選國防大學校長劉志斌此波並未有異動，海軍出身、曾任蔡總統首任侍衛長的他，下月將率國防大學學官在漢光兵推中展現身手。一般推測，在潛艦國造原型艦與後續艦推動生產的「大局」中，劉志斌雖未出線，但只要健康控制得當，接替邱國正出任國防部長機率不小，國防部、參謀本部一旦由海軍主政，勢將有助國造潛艦踏出第一步。