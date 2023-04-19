政院組改 三級機關首長擬雙軌 在野批為增政治酬庸

政院三級機關首長組改 製表／政治中心

行政院推動6部會組織改造，草案正在立法院審議，其中新增設三級機關中，政府有意推動部分首長「常務及政務雙軌制」，除了由常任文官擔任以外，也可允許政治任命。在野黨立委質疑，這是為增加政治酬庸職位，破壞文官體制，「行政院愈組改，政務官愈多」。

政院組改，規畫將農委會、環保署升格為農業部、環境部；原能會改為核能安全委員會；內政部役政署降級為役政司，營建署分拆為國土管理署及國家公園署；交通部觀光 局升格觀光署、中央氣象局升格中央氣象署；經濟部新設商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署共5個署及其他三級機關。

行政院各部會組改法案若經立法院三讀，預計半年內會陸續任命首長，完成掛牌；若三級機關組織法明定雙軌制，整體政務官數量將增加。依組織法草案，經濟部的產業發展署、能源署、中小及新創企業署，還有交通部觀光署，署長任用可採雙軌制。

熟悉組改的官員指出，三級機關首長任用標準，馬政府時期行政院和考試院開會討論，修正中央行政機關組織基準法（簡稱基準法），增加用人彈性，放寬「得政務任用」，但附加「性質特殊且有法律規定」前提，限制「稀少性、覓才不易」，僅醫事、教育人員得採雙軌，因此僅食藥署、健保署、體育署等五個署級署長適用。

知情官員透露，民進黨 執政後，2016年行政院會通過修正基準法，明定三級機關涉及國家重大政務，首長得列政務或常務職務，但採總量管制以25個為限。因考試院反對，胎死腹中。

知情官員表示，現行規定並非完全沒有彈性，但也不能「彈性無限上綱」，仍應回到基準法，任用政務首長須符合「性質特殊」前提，否則恐開酬庸之門，任用私人不看專業，導致弊病叢生。

國民黨 立院黨團總召曾銘宗說，能源署、產發署、觀光署本來局長是常任文官，未來改採雙軌並行，國民黨不贊成。行政院人事總處回應，雙軌制是針對有些機關需要專業背景人才的彈性規定，目前採雙軌制的三級機關都有組織法明定；部分三級機關因組織及業務性質特殊須從民間或學界攬才，以及部分相當三級獨立機關增加專任委員，須經立法院同意，始得政務任用。

曾銘宗質疑，民進黨任用官員向來看顏色不看專業，國家通訊傳播委員會主委陳耀祥及中選會主委李進勇都是例子，若用人不看專業、政治任命，不僅會成為酬庸，也有違行政中立。此外，採雙軌制將影響文官升遷，也可能衝擊文官士氣，一旦開了先例，會不會愈來愈多首長改為政治任命？

國民黨立委林思銘說，署長必須具有相關專業及資歷，民進黨操作成可以政務任用，未來安插自己人馬更順理成章，也易造成外行領導內行的疑慮。

民眾黨立院黨團幹事長張其祿指出，三級機關大多都是局跟署，設置的目的比較屬於執行端，不是決策端。為了維持國家文官體系的穩定，設置常任文官的機制，現在如果把局、署的首長變成政治任命，未來定會壓縮到體制內的升遷，文官升遷機會和管道受阻。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠認為，產業發展署、中小及新創企業署相關業務，確實在民間有很多人才，雙軌制可引進民間人才及活力，但因台灣政治實際現況，雙軌制易遭質疑恐導致看「顏色」用人、開方便之門，若任用缺乏專業的政務官，反而影響政策品質及文官專業發揮，對文官體制的影響，必須審慎評估。