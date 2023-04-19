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郭董：給我30天 給你台灣新藍圖 親綠民調：郭人氣微熱

記者丘采薇／台北19日電
鴻海創辦人郭台銘18日舉行日本開拓之旅成果報告會，並報告參選總統準備進度。(記者余承翰／攝影)
鴻海創辦人郭台銘18日舉行日本開拓之旅成果報告會，並報告參選總統準備進度。(記者余承翰／攝影)

鴻海創辦人郭台銘昨舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」記者會，並報告參選總統準備進度。郭說，要成為總統候選人，就要敢說出自己的政見，「請給我30天，我給你台灣新藍圖」；他會將更具體的主張向大家報告，接下來，會以一周兩次的密度舉辦北中南座談會，首場22日於竹北登場。

針對郭台銘的喊話，國民黨文傳會副主委林家興表示，國民黨尊重郭台銘的規畫，也會持續協調溝通。林家興強調，國民黨現有規畫就是整合的3階段，最重要的是與所有泛藍、非綠的朋友協調整合，最晚不超過6月18日前徵召最強的總統候選人。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，相信國民黨中央會有公平的徵召制度，但大多數立委都希望盡快徵召提名出候選人，包括基層的藍營支持者，也都有這樣的聲音。

此外，台灣民意基金會昨天發布2024總統大選最新民調，針對鴻海集團創辦人郭台銘宣布爭取國民黨總統提名，民調問「如果用0度到100 度來表示對政治人物的好感與反感，0度表示最冷，100度表示最熱，對郭台銘的感覺為何」。結果發現，37.6%對郭台銘的感情溫度是51度以上，34.5%沒有感覺，19.7%對郭的感覺是49度以下。若以賴清德、郭台銘及柯文哲3人比較，賴清德領先郭台銘9.1個百分點。

基金會董事長游盈隆表示，換言之，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，有3成8對郭台銘有好感，2成對郭有反感，3成5既無好感，也無反感，也就是無感。從平均溫度看，20歲以上台灣人對郭台銘的感情溫度是53.57度。這樣的溫度代表正面的、 微熱的、受歡迎的感覺，對任何政治人物而言都是寶貴的資產。但對有意競爭總統大位的人而言，這樣的人氣熱度略嫌不足。

民調問到「2024總統大選，如果最後是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲3人競爭，您會傾向支持誰？」結果顯示，33.4％支持副總統賴清德，29.7％支持新北市長侯友宜，22.6％支持民眾黨主席柯文哲，8.5％尚未決定。賴雖仍領先侯，但較上個月已出現下滑，而賴領先侯的幅度從11.4個百分點，縮小到3.7個百分點。

民調也問2024如果是賴清德、郭台銘、柯文哲3人競爭如何選擇，結果顯示，20歲以上台灣人中，3成5支持賴清德，2成6支持郭台銘， 2成4支持柯文哲。賴清德領先郭台銘9.1個百分點，郭台銘領先柯文哲1.9個百分點。

此外，民調也問民眾對前總統馬英九赴中國大陸祭祖的感覺，結果顯示，在20歲以上台灣人中， 3成9基本上肯定馬去祭祖的表現，4成4不肯定。不肯定者比肯定者多4.5個百分點。

民調也問蔡英文總統與美國眾議院議長麥卡錫在美國見面的反應，顯示20歲以上台灣人中，6成1贊成「蔡麥會」，2成2不贊成。

本次調查訪問期間是4月9至11日3天。對象是以全台為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣。有效樣本1068人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。

郭台銘 賴清德 國民黨

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