侯友宜訪新加坡 「讓世界看到台灣」

新北市長侯友宜（右）19日出訪新加坡，圖為他18日出席新北市第121家公共托育中心開幕。(記者葉信菉／攝影)

新北市長侯友宜 今天將展開四天三夜新加坡 之旅，侯友宜說，四年前特別到新加坡、泰國、越南參訪，看到新加坡在青年創業、文化創意、經濟產業整體布局，他鼓勵台商也能回到台灣做策略性布局，這四年雖然疫情 嚴峻，還是在線上不斷交流，「讓新加坡與新北互相理解、讓世界看到我們的台灣。」

侯友宜表示，新北和新加坡長期友善密切互動，這次疫情舒緩後，除了向新加坡學習，也了解疫後經濟的過程如何開創新局，像新北耶誕城的光雕秀就是新加坡的投影來幫助，讓新加坡與新北互相理解、讓世界看到台灣。

此行是否會和新加坡總理李顯龍會面？侯友宜表示，這次最主要會參訪南洋理工大學、也是新創基地，還會拜訪公私部門，相關局處都會訪問，了解金融發展，他會和當地青年朋友舉行座談會，了解海外創業就業機會，青年如何開創自己的天地，甚至包括新北推動的SDGs性別平等相關的議題，都全力與國際對接。

侯友宜說，這次比較特殊的是，新北有四位最優秀的女力首長一同出訪，展現性別平等，在國際外交、經濟產業、文化創意、青年創業這四面向和各局處對接，未來交往一定會更深入、更密切，讓新北市被國際看見。