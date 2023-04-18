郭台銘報告訪日行 先唱國歌、讀國父遺囑強調是正藍軍

鴻海集團創辦人郭台銘，積極爭取國民黨2024提名參選總統。(本報資料照片)

結束訪日之行返台，鴻海創辦人郭台銘 今天第二度舉行向大家報告記者會，爭取國民黨 2024提名 參選總統的動作愈來愈積極。記者會特地布置了兩面國旗、國父孫中山遺像，充滿濃濃的中華民國意象，開場，郭台銘先看著台上的電視螢幕唱國歌，現場還布置了孫中山遺像、以及兩面國旗，藉此強調自己是「正藍軍」，雖然還沒恢復國民黨籍，但積極爭取國民黨的總統提名。

來源：聯合新聞網

郭台銘今天舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。不同於上次訪美後記者會，採訪通知上提及「台灣需要一個很棒的CEO」，這次特別標註「前進2024、積極備戰」，表達爭取國民黨徵召提名參選總統的決心。

郭台銘表示，他知道大家今天來都很關心他選總統的最新進度，他指出，在三個方向上，他自信能夠提供台灣未來最有價值的領導。第一，台灣可以擺脫目前的一種錯覺，以為我們只能在中國和美國之間選邊站，在中美競爭中被兩大國擺布，今天是大談判的時代，如果有一個對的領導者，另用自己的優勢腳踏實地走出一條新中間、自己的路。

第二，郭台銘表示，台灣可以有尊嚴變得更安全，安全與尊嚴並不是對立，但要有尊嚴就要有實力，經濟是尊嚴最好的基礎；第三，台灣經濟目前站在可以開創新「科技島」的門檻上，問題在於政治拖累了科技與經濟的發展，有了對的政治方向，這條路可以走得更寬更平。

郭台銘受訪時被問到國民黨似乎已經內定要徵召新北市長侯友宜，是否感覺被仙人跳？他說，不會，強調自己的民調最近一直在上升，「我相信朱立倫會徵召民調最高的人」。