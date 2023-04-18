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議員問會否北漂當行政院長？盧秀燕笑而未答

記者陳秋雲／台中18日電
市長盧秀燕面對何文海質詢會不會選總統，笑答議員沒看新聞嗎？（記者陳秋雲／攝影）
市長盧秀燕面對何文海質詢會不會選總統，笑答議員沒看新聞嗎？（記者陳秋雲／攝影）

台中市長盧秀燕昨在議會定期會進行施政總報告，盧強調施政主軸為「幸福城市，中部共榮」。民進黨、民眾黨議員先後詢問「北漂」議題，盧強調「已說多次不選總統、副總統」，議員再問「行政院長呢？」盧秀燕笑而未答。

來源：聯合新聞網

台中市高中生因校園霸凌輕生，人本基金會再開記者會，揭露新案國小女童遭霸凌，校方疑似冷處理。盧秀燕表示，霸凌已是國安問題。教育局長蔣偉民說，加強學務及輔導人員的合作機制。

盧秀燕表示，將啟動幸福三部曲，發展市政建設、打造關懷友善社會與永續環境，要帶給市民幸福的家。民進黨團總召何文海說「顧好台灣大道，別想凱達格蘭大道」，他問盧秀燕會不會選總統？

盧秀燕說，「議員都沒看新聞嗎？我已經講好幾次不選總統、不搭配副總統」；何文海再問「當不當行政院長？」盧笑而未答。此時國民黨議員劉士州搭腔，這代表民進黨選不上總統。何補充「支持賴清德才是最好的總統」。

民眾黨議員江和樹也問「市長會北漂嗎？」他解讀「盧市長沒直接回答」，「盧市長如果不要，她會直說」，如果盧去中央，要幫台中爭取建設。盧秀燕仍未進一步說明。

多名議員邱愛珊、王立任與吳瓊華都指出，校園霸凌越來越嚴重，市府要正視問題，無法要求「清零」，但發生事件時，要積極面對與妥善處置。

盧秀燕說，校園霸凌已是國安問題，在課綱方面可強化反霸凌教育、家庭、學校教育得雙管齊下，學習彼此尊重。

蔣偉民則說，高中生霸凌事件對各級學校與教育局都當頭棒喝，教育局會加強學務及輔導人員合作機制，加強相互支援的因應措施，教育局將舉辦學輔工作及合作分享案例工作坊。

教育局 霸凌 民進黨

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