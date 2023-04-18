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朱立倫喊話藍白團結 柯文哲：自然就好

記者張文馨、劉宛琳／綜合報導
民眾黨主席柯文哲。（本報資料照片）
民眾黨主席柯文哲。（本報資料照片）

民眾黨主席柯文哲訪美抵華府，此行預計聽取美國對台灣的看法，台海必須預防開戰，在與美國親近的同時，無須和中國大陸惡言相向。

來源：聯合新聞網

對於國民黨主席朱立倫喊話「盼與民眾黨主席柯文哲團結」，柯文哲說，這是透過媒體放話，他認為自然就好；選戰要打到明年初，柯文哲說，不投藍不投綠的第三勢力已經出現，只是還沒有大到只憑自己就能當選，選舉還有九個月可以努力。對於和藍或綠合作，他說，順其自然。

柯文哲表示，出國回看台灣就知道，台灣要解決的問題還有很多，美台也不是所有議題都保持一致，例如美國不滿台灣的國防經費額度，如今延長義務役役期，台灣政府後續要解決的包括訓練內容和義務役薪水等問題。柯表示，美國官方關心台海局勢，但台灣不要老是靠美國保護，講到最後還是要靠自己。

此外，新北市長侯友宜15日在母校嘉義高中致詞表示，「守護中華民國，勇往直前，捨我其誰」。國民黨團總召曾銘宗昨受訪強調，「侯友宜已經百分之百表態」，並表示昨天黨團幹部會議中，大家都認為黨中央應該加快徵召的速度，徵召國民黨最強母雞侯友宜，「不能再拖，再拖會把好好的一件事拖壞掉」。

曾銘宗表示，民進黨主席賴清德已經確定被民進黨提名為總統參選人，因此昨天上午黨團幹部會議交換意見，建議加快徵召的速度。曾說，國民黨是一個有制度的政黨，既然政策上已經決定要徵召，那就趕快徵召，現階段最強的母雞就是侯友宜，希望黨中央趕快徵召。

國民黨團書記長謝衣鳯也表示，絕大多數的立委都認同侯友宜是國民黨最強母雞；大家共同的意見，是希望黨中央能夠盡速徵召，並認為6月太晚，5月最適當，因為民進黨已經提名賴清德了。

謝衣鳯說，目前黨團內部對於到底是先徵召再整合，還是先整合再徵召，的確沒有共識；但大家有志一同認為，既然民進黨已經提出總統參選人，國民黨也能夠盡速在5月提出參選人。

國民黨 侯友宜 柯文哲

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