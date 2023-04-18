名嘴指控違選罷法喬初選 侯友宜搖頭：台灣是法治國家

名嘴指控新北市長侯友宜2014年曾開出500萬元台幣「搓圓仔湯」，要他禮讓換選區。（記者葉信菉／攝影）

名嘴羅友志指新北市長侯友宜 2014年曾開出500萬元（台幣，下同，約16.4萬美元）「搓圓仔湯」（意指透過威脅利誘等手段，要求他人放棄權利），要他禮讓換選區，不要選新北市土樹三鶯區議員，改戰汐止。侯友宜昨天受訪時頻搖頭說，台灣雖然保障言論自由，但也是一個民主法治國家。

來源：聯合新聞網

投入參選立委的民進黨 新北市黨部主委何博文，昨天上午到新北地檢署按鈴告發侯友宜涉嫌違反選舉罷免 法。新北地檢署收受告發狀，將分案調查。國民黨發言人蕭敬嚴臉書指何博文的立委路才是「被搓的最大顆湯圓」，何昨天下午又到台北地檢署對蕭提告。何說，侯拿錢叫人退選是「嚴重違法」，他透過黨內機制出線是「顧全大局」，兩者天差地遠。

侯友宜昨被問到羅友志相關話題時先微笑，然後輕輕搖頭回應，「我們是一個民主法治國家。」隨後媒體追問是否在2014年跟羅友志碰面，侯再度微笑並搖頭，沒有回應。最後媒體問是否會對羅友志提告，侯的神情轉為嚴肅表示，「我剛剛講得非常清楚，台灣雖然保障言論自由，但是也是一個民主法治國家。」

民進黨昨天表示，侯友宜可能違反「公職人員選舉罷免法」，更質疑侯友宜是否曾和當事人羅友志在新北市府見面？2014年為誰操盤？當年的資金從何而來？

民進黨發言人張志豪表示，民主的真諦是選賢與能，每個人都有選擇要在哪裡參選的權利，但遺憾的是，羅友志提到當初侯約在新北市府內，宣稱是操盤手，並稱羅友志只要放棄「土樹三鶯」改到汐止參選，就提供500萬元資金，且後面還會有兩個500萬元資金，「這不是搓圓仔湯，什麼才叫搓圓仔湯」，此舉若屬實就是在斲傷民主。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，侯友宜被指控公器私用、在辦公室搓圓仔湯的事情，其實已經明確違反「公職人員選舉罷免法」與「刑法」的規定，這些都是公訴罪，民進黨團呼籲檢調看報分案，重大矚目的案件要立即傳訊，而侯友宜更要好好講清楚，如此才是正辦。鄭運鵬強調，好漢做事好漢當，「吃案跟喬案都不是好漢」，請侯友宜講清楚。