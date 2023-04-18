蔡政府社宅興建數據 在野立委批灌水

雲林縣東仁安居社會住宅昨開工動土，行政院長陳建仁（左二）參加典禮。（記者蔡維斌／攝影）

國民黨 立院黨團昨天舉行記者會，批評蔡政府的社會住宅興建、包租代管、租金 補貼等，沒一項達標。其中在社會住宅部分，國民黨團副書記長吳怡玎指出，蔡政府承諾八年要增加20萬戶，但目前為止實際可入住的社宅僅2萬4000戶，達成率只有12%。

民眾黨立法院黨團也批評蔡政府從「房市三箭」到「新住宅三箭」都射歪，無力解決高房價問題，內政部 長林右昌只好大內宣「廿萬戶社宅年底達陣」，但中央數據灌水，社宅政策恐跳票。民眾黨團幹事長張其祿認為，租金補貼、房貸補助無法從根本解決問題，「更可能變相助長高房價與房租，形成惡性循環」。

國民黨團書記長謝衣鳯表示，行政院2017年3月核定「社會住宅興辦計畫」，2024要達到20萬戶社宅目標，包括政府直接興建12萬戶及包租代管8萬戶；但到今年2月底，已完工的社宅僅14%（17791戶），包租代管達到76%（61132戶），執行率這麼差，要把爛攤子留給下任新政府？

吳怡玎表示，放棄買房的年輕人，將目標放在社會住宅，但到目前為止，實際可以入住的社宅只有2萬4000戶，達成率僅一成二；再從這2萬4000戶當中區分，真正由中央完成的社宅不到3000戶。

吳怡玎更質疑官方數字藏「玄機」。她說，蔡政府推出的包租代管政策，五年要達到45萬名房東加入，但目前為止僅5萬4000多戶，甚至還有灌水情況，同一名房東、同一處物件，房客甲搬入再搬出，房客乙再搬入，在帳面上數字算兩戶。

張其祿表示，內政部數據顯示，直接興建與包租代管社宅兩者加起來「貌似離20萬戶目標不遠」，但民眾可能會以為是有廿萬戶社宅可入住」，卻不知包租代管也算在其中，甚至將「興建中」、「待開工」及「規畫中」社宅也計算在內。

民眾黨立委陳琬惠質疑，蔡政府居住正義政策「都只是在打葡萄糖水」，根本沒有對症下藥；若不能解決租屋黑市，就是變相墊高房屋的價值，反而無法解決高房價問題。

內政部營建署昨天回應，對兩在野黨惡意扭曲社宅進度，醜化政府為居住正義的努力成果表達嚴正譴責。營建署並指出，直接興建社宅均以發包為達成數，截至今年三月底已達成約7萬3000戶。

行政院長陳建仁昨參加雲林縣虎尾鎮東仁安居社會住宅開工動土典禮也表示，政府積極興建社會住宅，目前政府直接興建的社宅及包租代管總計約14萬戶，已達到七成，將持續努力達成目標。

營建署指出，行政院2017年3月核定「社會住宅興辦計畫」，直接興建戶數是以工程完成發包（即決標）視為達成，標準從未改變。第一階段四萬戶社宅目標已在2020年底達成，2021年累計達成5萬4554戶，截至今年3月，既有、新完工、興建中及已決標待開工的社宅合計7萬3031戶，全力達成12萬戶直接興建社宅的目標。

至於包租代管社宅，營建署指出，截至今年三月，累計媒合6萬4333戶，且每季穩定成功媒合7000戶以上。

而300億元中央擴大租金補貼專案，也突破27.8萬餘戶，今年更採隨到隨辦、不設申請期限等方式，也將申請年齡從廿歲調降至18歲。

對於在野黨質疑社宅數字灌水，內政部次長花敬群說，各縣市政府發布社宅進度也都採用相同標準，例如柯市府時期稱社宅進度2萬戶，新北侯市長稱新北1萬戶，都是相同標準。