美化社宅數字大內宣 青年依舊痛苦

蔡政府上台後喊出20萬戶社宅目標，面對藍白接連質疑數據被灌水，營建署強調，直接興建社宅已達成7萬3000戶，且均以發包為達成數，一直都是採此標準，中央地方都一樣。沒有人想為政府致力落實居住正義的決心潑冷水，但社宅目標落後是事實，這樣的計算方式是否會誤導民眾，不無檢討空間。

不僅在野立委批評，民進黨自家立委都質疑社宅竣工數量不足。例如，內政部 報告指，包租代管執行瓶頸，因地方政府人力不足，無法統合執行整體計畫，導致可執行量能有限。內政部長林右昌曾點出，疫情使缺工問題嚴重，但興建腳步有逐步加快，會與地方政府研議新的地點。這些皆凸顯社宅進度確實不如預期。

國民黨立委吳怡玎就質疑，包租代管目標五年要達到45萬名房東 加入，實際到目前僅5萬4000多戶，甚至還出現灌水現象，同一名房東、同一處物件，房客甲搬入再搬出，房客乙再搬入，在帳面上數字就算兩戶。林右昌答詢時也坦言，確實會重複計算到。

俄烏戰爭導致全球原物料上漲，營造缺工缺料等問題，興建中及規畫中的社宅能否如期完工，都是未知。面對無力負擔的高房價，年輕人不敢婚、不敢生，比起社宅達成率，民眾更想知道的是，現階段實際可入住社宅數量是多少？是否符合申請資格？

其次，目前社宅入住採「抽籤制」，弱勢想住還要靠運氣，即使抽到，也不一定能負擔租金 。內政部祭出三百億元租金補貼精進措施，民眾更在意的是租屋市場的改革，如何搭配包租代管增加屋源供給等，這些與社宅政策同等重要。內政部與其自我感覺良好的大內宣、和在野黨糾結在「美化」後的數字，不如務實加速端出政策牛肉，解決年輕人最大的痛苦根源。