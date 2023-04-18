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何志偉曝黃承國通話 王世堅怒刪LINE好友

台灣新聞組／台北18日電
民進黨士林、大同區立委黨內初選，立委何志偉（左）與對手王世堅（右）16日在社子島碰面，兩人握手表示友好。（記者曾原信／攝影）
民進黨士林、大同區立委黨內初選，立委何志偉（左）與對手王世堅（右）16日在社子島碰面，兩人握手表示友好。（記者曾原信／攝影）

民進黨立委初選「堅偉之戰」愈打愈烈，何志偉與王世堅前天在社子島跑行程首度同框，當場互加LINE好友，何因秀出雙方手機證明，意外曝光王世堅與中常委黃承國的通話紀錄，遭質疑是否有心之舉？何昨否認，王世堅則怒刪何志偉好友，並嗆「選後會教訓何志偉做人的道理，這個太糟糕、太可惡。」

何志偉昨天強調，他昨天第一時間真的沒看到，「這就是一個意外插曲」，尤其前天是他選區重要的宗教盛事，兩人互加LINE後，也只是要給大家看有加成功。

民進黨立委初選民調開跑，北市議員王世堅、立委何志偉昨天都馬拉松式車隊掃街，對於與黃承國的通話紀錄曝光，王世堅昨天也被問到，是否常跟黃承國聯絡？王世堅說，他勇敢大膽承認「我們（與黃承國）是朋友」，甚至將砲口指向何志偉，表示何在中央手握大權，他則肯定黃承國在民進黨艱困的十幾年，用人脈幫忙開拓宗教界人脈，何志偉可以舉發黃承國做錯什麼？

民進黨英系立委莊瑞雄昨天下午陪王世堅車掃前受訪，也怒罵10分鐘嗆「這打法太髒了、太超過了」，還說，「我過去是台北市黨部主委，與黃承國最好的政治人物，全台灣就是我吧」。

何志偉昨天受訪，3度表示這真的是意外插曲，並表示真正的信賴台灣，就是國會安定、台灣平安，至於小我和私事，他不評論，強調「大我、小我要分清楚，大我要有大局和誠信，私事不用特別拿出來說。」

民進黨 LINE 民調

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