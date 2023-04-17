王世堅、何志偉同框握手加LINE 對話飄硝煙

民進黨士林、大同區立委黨內初選17日登場，立委何志偉（左）與對手王世堅（右）16日在社子島碰面，兩人握手表示友好。（記者曾原信／攝影）

民進黨 立委初選民調 今開跑，北市士林大同選區「堅偉之戰」火熱，兩人初選以來昨天首度同框出席社子島媽祖遶境，堅偉難得握手近一分鐘，還互加LINE。參選人何志偉、王世堅也因民調、指控對手抹黑等議題隔空開砲，當何志偉說「歡迎到社子島我的選區」，王世堅速回「 15年前這裡也是我的選區」，兩人較勁意味濃。

王世堅昨天直搗何志偉的社子島本命區，王世堅稱兩人碰面不會尷尬，表示「初選是一時，最重要是經營地方的夥伴，不要再糟蹋我就好」；何志偉說，有在做事的，選民一定會支持，贏的人會努力講政績，輸的人才做奇奇怪怪事，包含自曝民調、抹黑等。

日前王世堅接受專訪自曝互比民調贏對手二位數，美麗島電子報董事長吳子嘉則稱王世堅民調沒贏。王世堅昨天表示，每家民調有不同機構，可能有不同看法，他不敢做任何評論，並反酸吳子嘉這麼熱心，不都是做國家總統級大選民調嗎？「對他（吳）而言是大材小用啦」。

何志偉表示，民調贏了的人，不會把民調隨便公布，喊話「大家不要再傷害民進黨、不要糟蹋賴清德 ，拜託。」何說，這是一場君子、誠信之爭，何志偉不是魔鬼，賴清德不是小弟，不知道未來還有什麼更殘酷的攻擊， 不要傷了民進黨。

對於有人疑似再拿2007年選舉時的蕭美琴「中國琴」事件攻擊王世堅，王表示，誰像個男人，社會有定見，不要再含血噴人，他唯一的錯就是15年前參與初選，然後他贏了，但冤有頭債有主，後續司法都有追說資料。何志偉重申，「過去蕭美琴事件大家都記得，中泰花園的哏圖去年出現，又抹在我身上，這不是好的君子之爭。」

至於同樣競爭激烈的民進黨信義南松山初選，現任議員許淑華、洪健益爭取黨內提名。許淑華昨天馬拉松式掃街，上午到吳興街、中崙市場拜票，傍晚再赴黃昏市場，她說，自己在地方服務多年，電話民調就是保持平常心。

洪健益一早也連拜好幾個市場，同樣自認地方深耕17年，每天晚上都輪番在8個服務站替選民解決疑難雜症，「該做的都做」，面對電話民調也是保持平常心。