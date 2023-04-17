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藍委促先提名再整合 朱立倫：勿製造紛擾 團結才能勝選

記者張曼蘋／新北17日電
國民黨主席朱立倫16日出席2023年緬甸浴佛祈福迎新年活動， 談到2024的選戰，他表示一定要團結所有力量才能勝選。（記者余承翰／攝影）
國民黨主席朱立倫16日出席2023年緬甸浴佛祈福迎新年活動， 談到2024的選戰，他表示一定要團結所有力量才能勝選。（記者余承翰／攝影）

2024選戰開跑，國民黨立委鄭麗文認為應由總統候選人去整合黨內外，要先提名。國民黨主席朱立倫稍早表示，「少製造任何敵對現象，黨跟候選人是一起來努力的，也跟主要候選人都有這樣共識。」他強調，少做一些可能製造內鬥及紛擾的事，這時只要能多團結一個朋友都是好的。

此外，朱立倫16日出席行程時被問到鴻海創辦人郭台銘是否已入黨，他意有所指地說，國民黨除黨內同志外，要能結合泛藍朋友及非綠朋友，「侯市長當然是黨內的同志，其他泛藍朋友及非綠朋友都要努力團結。」

朱立倫稍早出席緬甸浴佛祈福活動，受訪時被問到是否會擔心郭獨立宣布參選？他說，郭台銘到日本訪問，對整個台灣經濟及科技的貢獻都是有目共睹，這次也辛苦了，也見到很多日本的高層，有好的交流，跟大家做一些說明都是好事。

朱立倫說，會持續跟郭保持聯繫，最重要是我們都有共同目標，就是2024一定要團結所有的力量，才能夠團結勝選，這時候爭取所有的朋友，排除所有可能造成的困擾，「多爭取朋友、少製造敵人，這是我們共同努力的。」

朱立倫表示，這段過程中都是努力團結，爭取更多朋友、避免製造更多敵人，大家應該要團結，多做一些對團結有利的事情，少做一些可能製造內鬥及紛擾的事，這時只要能多團結一個朋友都是好的。

朱立倫強調，不只是總統候選人，立委候選人也是如此，就像立委林德福也不會說只要國民黨支持就好，要所有泛藍朋友、所有能為中華民國好的朋友支持，現在各地方都在做這樣的努力，希望大家都要秉持這樣的心，少製造任何敵對現象，黨跟候選人是一起來努力的，「也跟主要候選人都有這樣共識，我再次強調，我們跟主要候選人絕對有這樣的共識。」

朱立倫也說，既然都決定徵召，就是徵召，不必創造很多議題，「我們到時候一定會徵召最強候選人，國民黨就是大家團結一致勝選。」

至於被民眾黨說認知作戰，沒有具體方案，朱表示，他們非常誠意希望民眾黨朋友一起共同目標都是台灣好，為下一代好，讓兩岸能夠安定和平，都希望能夠團結努力勝選，民眾黨主席柯文哲在美國訪問，希望柯在美國一切順利，未來還有一段路要努力，大家持續來努力。

國民黨 郭台銘 同志

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