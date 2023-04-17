侯友宜協調 劉哲彰退選 羅明才免初選出線
新北市立委第11選區國民黨初選陷入「內戰」，議員劉哲彰挑戰資深立委羅明才，黨內有人認為應由總統參選人整合黨內外，為黨拆彈，新北市長侯友宜前晚成功協調，羅明才得以代表國民黨競選連任，他直指侯介入協調是關鍵，也是很好的起手式。
劉哲彰原本要和羅明才競爭參選立委，昨天凌晨忽然在臉書發布和侯友宜的合照，並宣布退選。他表示，與侯長談後，為黨內團結及家庭因素退出初選，但希望參選能讓黨正視培育青年人才課題。
侯友宜昨出席鐵道馬拉松接力賽時說，劉哲彰在新店擔任議員，有很好的口碑，願意犧牲成全團隊，他非常敬佩。
羅明才說，多次向劉哲彰喊話都沒成功，關鍵是侯友宜協調，不知道侯的魅力那麼大，這是很好的起手式。昨晚，羅辦康乃馨感恩之夜，請高雄前市長韓國瑜、前黨主席洪秀柱站台，還沒開始，已有近千支持者聚集現場，搖旗吶喊「韓國瑜，選總統」；韓致詞後，台下支持者爆出「選總統、選總統、選總統」聲浪，活動結束後，也有不少支持者跟到韓的座車旁，激動高喊「選總統」。
侯友宜雖先後成功協調新北第1、11選區初選，但名嘴羅友志聲稱2014年侯曾開出台幣500萬元（約16.4萬美元）價碼，要他禮讓換選區。國民黨市議員江怡臻和呂家愷昨都賭上議員生涯為侯作保，強調以他們對侯友宜的了解和過去在市府共事的經驗，「若有，願辭去議員；若無，請你們道歉負責。」
民進黨立委鄭運鵬則表示，2007年公職人員選舉罷免法修正，就把黨內初選的刑責比照大選，現在被爆「侯侯喬初選」，且退選金額為500萬元起跳，已觸犯選罷法第97條和第101條，地檢署可以閱報分案「侯侯來偵辦」了。
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