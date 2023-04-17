侯友宜協調 劉哲彰退選 羅明才免初選出線

新北鐵道馬拉松接力賽16日清晨在貢寮福容飯店熱鬧開跑，接力第五棒的新北市長侯友宜在牡丹火車站附近的三貂運動公園等候隊友抵達後開跑。（記者侯永全／攝影）

新北市立委第11選區國民黨 初選陷入「內戰」，議員劉哲彰挑戰資深立委羅明才，黨內有人認為應由總統參選人整合黨內外，為黨拆彈，新北市長侯友宜 前晚成功協調，羅明才得以代表國民黨競選連任，他直指侯介入協調是關鍵，也是很好的起手式。

劉哲彰原本要和羅明才競爭參選立委，昨天凌晨忽然在臉書發布和侯友宜的合照，並宣布退選。他表示，與侯長談後，為黨內團結及家庭因素退出初選，但希望參選能讓黨正視培育青年人才課題。

侯友宜昨出席鐵道馬拉松接力賽時說，劉哲彰在新店擔任議員，有很好的口碑，願意犧牲成全團隊，他非常敬佩。

羅明才說，多次向劉哲彰喊話都沒成功，關鍵是侯友宜協調，不知道侯的魅力那麼大，這是很好的起手式。昨晚，羅辦康乃馨感恩之夜，請高雄前市長韓國瑜 、前黨主席洪秀柱站台，還沒開始，已有近千支持者聚集現場，搖旗吶喊「韓國瑜，選總統」；韓致詞後，台下支持者爆出「選總統、選總統、選總統」聲浪，活動結束後，也有不少支持者跟到韓的座車旁，激動高喊「選總統」。

侯友宜雖先後成功協調新北第1、11選區初選，但名嘴羅友志聲稱2014年侯曾開出台幣500萬元（約16.4萬美元）價碼，要他禮讓換選區。國民黨市議員江怡臻和呂家愷昨都賭上議員生涯為侯作保，強調以他們對侯友宜的了解和過去在市府共事的經驗，「若有，願辭去議員；若無，請你們道歉負責。」

民進黨立委鄭運鵬則表示，2007年公職人員選舉罷免法修正，就把黨內初選的刑責比照大選，現在被爆「侯侯喬初選」，且退選金額為500萬元起跳，已觸犯選罷法第97條和第101條，地檢署可以閱報分案「侯侯來偵辦」了。