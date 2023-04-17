新聞評論／打詐國家隊打假球，馬屁部長獻金庫

勞動部就業安定基金補助高雄3000萬台幣，遭質疑獨厚高雄，勞動部長許銘春（右）日前為此淚灑立法院。(本報資料照片)

立委改選將近，一向在國會裡沉默的民進黨 立委最近火力變猛，嚴厲的質詢暴露出執政當局種種亂象。民進黨立委賴品妤在立院內政委員會批評「打詐國家隊」變成「打假球國家隊」；澎湖立委楊曜質詢勞動部長許銘春發放補助獨厚高雄，是在拍高雄市長陳其邁的馬屁，讓許銘春淚灑議場，引發議論。

民進黨主席賴清德在獲總統選舉提名後發表談話，強調要以總統高票當選和國會單獨過半來實現民主團結、民主治理、民主和平。但這七年來民進黨完全執政，實現的卻是國家撕裂、治理失靈、兵凶戰危。關鍵原因之一就在立法院成為行政院立法局，民進黨立委成為大軍壓境的表決部隊，扭曲了權力分立的民主常軌，更成為當局濫權的保護傘；而占多數的民進黨立委在立院沉默表現，更是民主崩壞的幫凶。

好在台灣還有民主選舉，不容這些亂象持續惡化。為了爭取選票，民進黨立委也不能不適時發聲。而立委只要稍微發揮一下應有的質詢功能，就能窺見蔡政府諸多政策有多麼偏離正軌。

「打詐國家隊」就是顯例。去年7月政院投入14億（台幣，下同，約4590萬美元），跨部會組成「打詐國家隊」，結果只借調15人到刑事局成立打詐中心；而刑事局函送100多家個資外洩電商給「國家隊」各部會，竟然沒有1件裁罰紀錄，氣得刑事局公開以新聞稿向7大部會抗議，促請共同監督電商，加速行政裁罰，所以賴品妤痛批是「打假球國家隊」。其實蔡政府成立諸多「國家隊」，除了「吹牛國家隊」是真，那個國家隊不是「打假球國家隊」？只是綠營立委靜默不語，無視民眾權益一再受損。

民進黨政府不但政策打假球，還好以特別預算 來取代常規的政府總預算，用「前瞻」、「防疫」等名義，把諸多支出隱藏在特別預算下，除了塑造總預算財政收支平衡的假象，也能另立名目，迴避國會監督，濫發補助，扭曲地方財政資源分配，甚至讓國民黨執政縣市要不到錢，民進黨執政縣市補助特多，嚴重破壞資源分配的合理性與公正性。

楊曜的質詢就凸顯了此一荒謬現象。就業 安定基金是特別非營業基金，是勞動部可以擅自動用的小金庫。勞動部先射箭再畫靶，先同意補助高雄市3000萬辦「25淑女墓」春祭，再以「彰顯女性勞動價值活動」為名編列4000萬元，除高雄獨得的3000萬外，另1000萬則要其他縣市來爭取，結果屏東、嘉義縣搶了700萬元，國民黨執政的3縣市只分到50萬殘羹，顯見其間荒謬。補助「25淑女墓」春祭本不符合就業安定基金設置目的，還區分藍綠、獨厚高雄，難怪楊曜會批評來自高雄的許銘春在拍陳其邁馬屁。一場質詢揭露了政府濫發補助、施惠個別政治人物或政黨的真相，而這正是民進黨政府各部會的常態。

尤其綠朝多少高官來自高雄幫，而高雄幫的大盟主陳菊官居監察院高位，對自己人不僅連蒼蠅都不打，監委們還忙著充當執政當局打擊異己的幫凶。司法機關為執政當局曲意護短案例，也不勝枚舉。在民進黨完全執政下，國會、司法、監察權全部跛腳。這樣的執政現象，試問賴主席，難道真能促成民主團結、民主治理？

當民進黨立委記起了他們的職責是監督，而非護航，蔡政府偏私護短、打假球、說假話、做假帳的習慣更容易現形。幸而台灣還有選舉體制，縱然選舉公正性這些年也受到質疑，但民眾真的只能以選票來維護民主正道了；去年九合一選舉如此，2024大選應該也是如此。