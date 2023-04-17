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新聞眼／總統背書 驚句部長故態復萌

重磅快評
衛福部部長薛瑞元出席嘉義高中校慶時，一番「立法院啥米死人骨頭攏有」的說法，惹得全場爆笑。(本報資料照片)
衛福部部長薛瑞元出席嘉義高中校慶時，一番「立法院啥米死人骨頭攏有」的說法，惹得全場爆笑。(本報資料照片)

九合一敗選後，低調幾個月的衛福部長薛瑞元忍不住再開「驚口」，說「立法院啥米死人骨頭攏有」，薛瑞元可能忘記了，立法院不是只有在野黨立委，其中六成都是民進黨立委，薛瑞元大大嘲諷立法院是「啥米死人骨頭」之餘，當他一隻手指著在野黨立委，其實也羞辱了國會中絕大多數的民進黨立委。

薛瑞元口無遮攔早已罄竹難書，去年九合一大選期間大槓國民黨候選人，他曾酸在野黨質詢手法很討厭，消耗公務人員處理正常事務時間，「就像是被頭蝨咬到一樣」。對於薛瑞元誇張言行，衛福部前部長陳時中當時還大讚薛瑞元「罵得好」，他還封薛瑞元是新任的「金句指揮官」，大讚「把部長交給他，我很得意」。

蔡英文總統致詞時也曾背書說，「老實講，我對薛瑞元也有點看走眼了」，薛瑞元以前常常簡報長照措施，覺得他是很努力的公務人員，罵他應該都不會還嘴，「但我現在看法改變了，他是會做事、但不能隨便罵他的人，這就是我們要的公務員」。

薛瑞元曾指關心疫苗的鴻海創辦人郭台銘「像是BNT推銷員」，被郭回嗆「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，如今成為民進黨政府的16字箴言。

不過，前長官封他「金句指揮官」、蔡總統肯定他回罵在野黨，薛瑞元得意忘形，自以為是綠營「新戰神」，結果火上澆油、本末倒置，選後被外界批為「新三寶」。

民進黨九合一大敗後，被黨內檢討為「頭號戰犯」，前閣揆蘇貞昌請辭，薛瑞元一度是「被下台」的熱門官員；最後總算保住官位，薛瑞元收斂了幾個月，馬上就故態復萌。

2024總統、立委大選快到了，又是薛瑞元力求表現的好機會，在野黨絕對樂見「驚句官員」刺激選票，民進黨立委搞不好比較想把薛瑞元列為不受歡迎官員。很多人不好意思用「狗改不了吃屎」去批評政務官，但薛瑞元的表現絕對適用「江山易改、本性難移」；民進黨主席賴清德如果不想丟掉江山，可能要先設法讓薛瑞元「封麥」，否則他可是「啥米死人骨頭的話」都說得出來。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

民進黨 陳時中 賴清德

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