我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「搖滾機器人」挺進全國賽 9位女孩組成 不乏華裔生

鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

薛瑞元說「立院啥米死人骨頭攏有」 議員：傲慢

記者林麗玉／台北16日電
衛福部部長薛瑞元。(本報資料照片)
衛福部部長薛瑞元。(本報資料照片)

衛福部長薛瑞元昨天出席嘉義高中99年校慶，獲頒傑出校友致詞時，提到他在嘉中受到好的邏輯教育，甚至說立法院「啥米死人骨頭攏有」（什麼死人骨頭都有），有好的邏輯性才能應對，讓全場學生爆笑。國民黨台北市議員李彥秀今天在臉書說，薛瑞元這句「立院啥米死人骨頭攏有？」政院新三寶，道盡民進黨官僚傲慢無能與厚顏。

李彥秀說，被蔡英文譽為「金句指揮官」、戰力滿點的衛福部長薛瑞元，去年民進黨「九合一」選舉慘敗後，「關機」了好一陣子，也順利保住了部長的位置。不過靜極思動的薛瑞元昨天又表示「立法院『啥米死人骨頭攏有』，要有很好的邏輯才能應對，受到兩位數學老師好的邏輯教育。」

李說，作為行政官員，受國會監督本是民主政治的基本原則，薛瑞元如此藐視國會的言行，已經完全失格，藐視國會就是在藐視民意，在其他民主國家應該立即道歉下台；拿「死人骨頭」來說嘴，更是在台灣人民的痛苦上撒鹽。錯誤疫苗與防疫政策，造成全台超過一千萬人次確診，超過一萬九千條寶貴生命逝去、一萬九千個家庭破碎，以及至親離去卻無法見上最後一面的終身遺憾。

李彥秀質疑，健保虧損無解、缺藥問題無解，薛瑞元反過來羞辱民意機關。勞保破產無解、就安基金濫用，許銘春反過來怒嗆立法委員。缺蛋問題無解、產銷問題無解，陳吉仲哭喊非常光榮準備升官。政院新三寶，法力無邊，前途無量，「不管有能無能，會嗆會哭會凹的，在民進黨眼裡就是好官！」

她提到，作為政務官，邏輯清晰是制訂政策的基本要件，把耍嘴皮子、逞口舌之快當成「邏輯好」，恐怕才是對高中數學老師最大的侮辱。李寶嘉的「官場現行記」道盡了清末官僚的齷齪卑鄙，換湯不換藥的「溫暖內閣」道盡了民進黨官僚的傲慢無能與厚顏。

民進黨 教育 破產

上一則

受刑人老化 60歲以上近一成 矯正署評估設「高齡專監」

下一則

出手拆解初選「引信」 侯友宜：敬佩劉哲彰成全團隊

延伸閱讀

八八槍擊案 綠酸國民黨黑金 藍批民進黨甩鍋

八八槍擊案 綠酸國民黨黑金 藍批民進黨甩鍋
腦麻博士爭個人助理時數 衛福部動作慢半拍

腦麻博士爭個人助理時數 衛福部動作慢半拍
捐血樣本監測新冠抗體 爆個資爭議

捐血樣本監測新冠抗體 爆個資爭議
高端內線案起訴2人 被批抓小放大 在野黨：應追大鯨魚

高端內線案起訴2人 被批抓小放大 在野黨：應追大鯨魚

熱門新聞

淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

2023-04-12 15:47
政大法律系教授廖元豪隨台前總統馬英九前總統訪中，卻腳踹當地警車惹議。(擷自微博)

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

2023-04-09 10:47
有網友上大考中心網站搜尋佳作，有考生在文中以「玉蘭花」帶出父親偷情、外遇的生命經驗，該文在網路掀起熱議。圖／取自大考中心網站

父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據

2023-04-09 11:42
示意圖。（取材自ingimage）

台狼師讓2未成年懷孕、墮胎 同學面前上演「活春宮」下場出爐

2023-04-11 23:24
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

2023-04-13 19:59
彭蒙惠現身「因愛啟程」舞台謝幕時，觀眾都起立鼓掌致敬，現場掌聲、歡呼聲不絕於耳。（ 圖：空中英語教室提供）

拒絕求婚、放棄獎學金 美國宣教士當千萬台灣人的英文老師

2023-04-13 19:22

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製

何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製