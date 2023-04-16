藍港湖內戰 游淑慧、李彥秀同框零互動

台北松山慈惠堂15日舉行母娘文化祭淨山活動，立委初選參選人游淑慧（右二）、李彥秀（左二）等人都冒雨到場尋求選民支持。(記者曾吉松／攝影)

國民黨 北市第四選區（南港、內湖區）初選廝殺激烈，議員游淑慧昨批對手李彥秀說，過去3年都支持她直接準備2024立委，卻偏要回過頭選議員占缺，把選議員當作選立委的策略，把選民「裝孝維」（閩南語：耍弄）。李彥秀說，從政24年兢兢業業，從來沒把選民「裝孝維」，相信選民自有一把尺。

台北松山慈惠堂昨辦母娘文化祭淨山活動，藍綠多名立委初選參選人出席，如國民黨徐巧芯、游淑慧、李彥秀等及民進黨 許淑華、洪健益等，不過游淑慧與李彥秀兩人並無互動，在台上還刻意保持距離。

游淑慧說，「我就問李彥秀一句，怎麼不直接選2024？」過去三年大家都支持她直接選立委，卻偏要回過頭選議員，讓國民黨內的張煥霖感到遺憾而退黨抗議，現在又說她其實一直在準備立委，「不是把去年投給你的人裝孝維嗎？」

游淑慧批評，李彥秀選完議員又選議長，議長沒選上又要選立委，代表議員的位置不是李想要的，對於去年讓她變成全國第一高票的選民很不公平，真得滿難過。

李彥秀說，從政24年每天兢兢業業，無論是問政在議場，服務在現場，都是這樣的精神，從來沒有把港湖選民「裝孝維」，每一個選民的託付都是全力以赴，民眾對我的了解跟認知，相信選民心中自有一把尺，最後結果交給港湖選民做決定。

李彥秀指出，她上次在立委大選落敗後，不斷調整步調、團隊策略，會透過各式政見讓人民有感，也會想辦法擴展年輕及中間選票，目標是打敗民進黨立委高嘉瑜及幫助國民黨重返執政。