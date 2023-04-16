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馬訪陸幫加分 國民黨支持度強彈8個百分點

台灣新聞組╱台北16日電
前總統馬英九日前結束訪陸行程返抵桃園機場，受到熱烈歡迎。(本報資料照片)
前總統馬英九日前結束訪陸行程返抵桃園機場，受到熱烈歡迎。(本報資料照片)

2024大選將至，各陣營積極備戰。台灣民意基金會15日公布最新政黨傾向民調民進黨以28.6%的支持度居冠，領先國民黨的26%、民眾黨的15%；值得注意的是，與上月相比，國民黨強力回彈8個百分點，重新坐穩第二大黨位子。

台灣民意基金會最新的「台灣人的政黨支持傾向」民調顯示，民進黨的支持度為28.6%、國民黨25.9%、民眾黨15%，時代力量1.8%、台灣基進1.9%、其他政黨0.8%、25.2%沒特別支持哪一個政黨，即中性選民，另有0.8%不知道。

與上個月相比，民進黨支持度略減0.2個百分點，但仍有28.6%，維持第一大黨地位；國民黨支持度則谷底反彈8個百分點，衝上26%，越過支持度持平的民眾黨；而時代力量下滑2.6個百分點、台灣基進下滑2個百分點，嚴重萎縮；中性選民數量不變，同為25.2%的規模。

根據民調，國民黨支持度自2022年九合一選舉地方後，五個月內經歷三上兩下，跌幅、升幅都很大，本月又是一次V形谷底反彈，大起大落相當罕見，民調分析可能有三點因素。

第一，前總統馬英九大陸祭祖之行，引發兩岸高度關注，過程中的「意外演出」包括大談中華民國，自稱總統，以及將中華人民共和國領土納入中華民國等動作，帶動一波國民黨的熱潮；第二，鴻海集團創辦人郭台銘正式宣布爭取國民黨2024總統提名，第三， 新北市長侯友宜近期參選2024總統態勢轉趨積極明朗。

由上述可知，2024大選氣勢明顯牽動國民黨支持度。

本次調查由台灣民意基金會董事長游盈隆負責問卷設計，山水民意研究公司負責電話訪談與統計分析，訪問期間是2023年4月9日至11日2天，對象是以全台為範圍的20歲以上成年人。有效樣本1068人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。

國民黨 民調 民進黨

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