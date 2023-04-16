綠營立委初選堅偉激鬥 造謠圖卡戰火擴大
民進黨北市第二選區（大同、南士林）林立委初選上演「堅偉大戰」，議員王世堅甚至拿網路哏圖向警方報案。但立委何志偉反嗆有些哏圖在網路上已有五、六年，不要潑髒水給他，也抱怨自己才每天被哏圖伺候；王世堅怒指他「胡說八道」，中泰花園拆除案是五、六年前嗎？自己心裡有數，邪不勝正。
力挺王世堅的英系議員洪健益昨表示，人在做、天在看，檢調也正在調查誰造謠圖卡，相信王世堅不會自導自演，喊話何志偉「不要再操作了，只會讓自己更難看。」希望選舉回歸正道。
何志偉說，再次重申「我那有這麼厲害？」這些哏圖，其實在網路上已經五、六年，也有一大堆，不要潑髒水給他 。
何志偉近日提傷害駐美代表蕭美琴套路重演，要「王世堅們、請收手吧，不要再傷害民進黨了」。
王世堅說，提蕭美琴非常莫名其妙，這樣講就很有心機，蕭美琴「中國琴」事件冤有頭債有主，怎麼掛到他頭上？
民進黨立委第一波初選民調明天登場，據了解，部分尋求現任立委藉「執政優勢」大撒資源顧樁，但挑戰者也不是省油的燈，部分參選人因政媒關係良好，過去幾個月來透過友好媒體、名嘴甚至友黨人士，「一條龍」式地發動選舉文宣議題戰，希望一舉在初選出線。
民進黨人士表示，這次初選以台北第二選區、台南第一選區競爭最為激烈。黨內人士說，王世堅不斷創造話題，確實讓何志偉備感壓力。
民進黨立委分析，台北除大安、文山、中山北松山對民進黨選情較艱困，其餘選區都有勝選機會，可望坐三望四搶五。
上一則
新聞評論／當大陸終結讓利 台灣農業還剩多少底氣
下一則
FB留言