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藍提名總統6月前整合 朱侯郭有共識

記者程遠述／台北16日電
鴻海創辦人郭台銘（圖左）、新北市市長侯友宜（圖中）和國民黨主席朱立倫(圖右)對於總統參選人徵召已有共識。(本報資料照片)
鴻海創辦人郭台銘（圖左）、新北市市長侯友宜（圖中）和國民黨主席朱立倫(圖右)對於總統參選人徵召已有共識。(本報資料照片)

國民黨總統參選人徵召提名作業進行中，國民黨立委鄭麗文、林為洲等近日表態，認為應從速徵召侯友宜。國民黨知情人士表示，國民黨中央目前並沒有「從速徵召」的規畫，黨中央和侯友宜、郭台銘三方已經有大方向共識，為了「排除障礙、擴大優勢」，會在6月之前繼續努力聚焦整合，為藍營加分，三方幕僚也比以往更密集溝通討論。

國民黨主席朱立倫昨到板橋高中出席活動時，被問到是否「出老千」已要徵召侯友宜，朱立倫說，綠營希望破壞藍軍團結，製造內鬥，藍營要記取教訓，任何破壞團結事情都不能做，也呼籲大家要爭取最多朋友、避免製造敵人。朱立倫也表示，主要參選人跟黨中央都非常清楚，一定要團結所有力量，單靠一個人不行。

朱立倫說，過程大家一起努力，不管幾階段，就是爭取朋友、避免造成敵人，現在黨內整合了，但非國民黨、藍軍也都要給予尊重來團結大家，例如民眾黨朋友包括民眾黨主席柯文哲，為了台灣好、讓民眾過好日子，也要團結在一起努力。

至於是否會和郭台銘會面，朱立倫表示，郭台銘訪日對台灣產業很重要，郭台銘為台灣經濟、科技上的成就獲肯定，也是藍軍重要資產，他會持續保持聯繫，要團結所有可以團結的力量爭取勝選。

一位國民黨高層表示，郭台銘到美、日會見科技業及政界重要人士，近期例如日本前經濟產業大臣甘利明、前首相麻生太郎等，都可為藍營加分，郭回台後，黨高層不排除和郭會面，討論郭台銘「美日行」的成果，配合藍營智庫的討論來進行論述。

國民黨 郭台銘 侯友宜

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