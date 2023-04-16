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拚人氣 侯喊護中華民國 賴籲陸善待台灣

記者魯永明／嘉義16日電
新北市長侯友宜（中）15日回故鄉嘉義，參加母校嘉義高中校慶，侯喊出「守護中華民國，勇往直前，捨我其誰」，被解讀為參選總統的公開宣示。(記者魯永明／攝影)
新北市長侯友宜（中）15日回故鄉嘉義，參加母校嘉義高中校慶，侯喊出「守護中華民國，勇往直前，捨我其誰」，被解讀為參選總統的公開宣示。(記者魯永明／攝影)

民進黨總統參選人賴清德昨到「本命區」台南，參與全台第一個「信賴台灣之友會」分會成立大會，國民黨內參選呼聲很高的新北市長侯友宜則回故鄉嘉義，參加母校嘉義高中校慶。賴清德呼籲支持者團結一致，並向對岸喊話「中國應該要善待台灣」，侯喊出「守護中華民國，勇往直前，捨我其誰」，侯、賴參與不同活動，相同的是兩個現場「凍蒜聲」都不斷。

全台首個信賴台灣之友會分會昨在台南成立，賴清德昨由同黨立委林俊憲、郭國文等人簇擁大進場，現場賴總統、凍蒜聲不絕於耳。賴清德說，選擇台南為出發點是因他不忘本，台南也是民主聖地，歷來總統大選，民進黨在台南都拿下全國最高得票率，希望這次2024總統大選繼續相挺，衝出最高得票率。

賴清德表示，他對兩岸、國防、外交都不陌生，強調「和平無價、戰爭沒有贏家」，希望中國清楚了解若對台發動戰爭，台灣雖然直接受害，但掀起的全球性災難，中國也很難承受。賴也說，中國應該要善待台灣，若不善待台灣，如何報答二、三十年來台商在中國大陸的投資、建設，解決中國許許多多的問題與經濟發展。

國民黨總統人選未定引發基層焦慮，侯友宜昨返鄉嘉義，以傑出校友參加嘉義高中99周年校慶。侯友宜致詞時表示，他的夢想就是為國盡忠、顧台灣人民，讓人民安心、社會安定、國家安全，「守護中華民國，勇往直前，捨我其誰」。被解讀為參選總統的公開宣示，現場凍蒜聲不斷。

媒體提問「捨我其誰」是否有深一層涵義，侯友宜說，國際情勢詭譎多變，內政停滯、百廢待舉，期待的是大家團結在一起、站出來，顧國家、顧台灣這塊土地，大家都要勇往直前、捨我其誰來守護這塊土地，這是我們大家的責任，一起讓國家永續繁榮、和平安定。

至於國民黨徵召如果出現爭議，提名非黨籍人士，如何平息爭議，侯說，無論黨內外，記得國家只有一個，台灣需要大家團結，顧中華民國顧台灣，最需要凝聚力量，不分你我不分族群，要團結一起。

民進黨總統參選人賴清德（中）15日到「本命區」台南，參與全台第一個「信賴台灣之友...
民進黨總統參選人賴清德（中）15日到「本命區」台南，參與全台第一個「信賴台灣之友會」分會成立大會，賴呼籲「中國應該要善待台灣」。(記者周宗禎／攝影)

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