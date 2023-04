郭台銘結束訪日行 4/18「向大家報告」

鴻海集團創辦人郭台銘。(本報資料照片)

表態爭取國民黨2024總統提名 的鴻海創辦人郭台銘 ,昨結束訪日行程返台,郭台銘辦公室表示,預計本周二「會向大家報告」。郭台銘這趟日本 行,會見前經濟大臣甘利明、前日本首相麻生太郎等人,展現人脈,郭也暢談「化解美中對抗」、「增加人民收入」,要大家相信他可以打造第二次台灣經濟奇蹟。

郭台銘相比日前訪美結束後返台大動作舉行記者會,這次四天訪日後昨返抵松山機場,面對媒體接連提問參選總統相關問題,都沒有多做回應。

郭台銘昨透過臉書表示,與日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎會面時,對方相當認同自己將台灣打造成科技島定位,並強調此刻要做的是「努力化解美中對抗」,他認為台灣有化解對抗條件,就欠具備國際高度、和平理念的政治領袖,將用行動表達理念,守護台灣,「我說得到做得到,絕不畏縮」。

郭台銘也表示,他和日本自由民主黨眾議院議員萩生田光一會面,討論少子化和高齡化問題。郭認為,最大的問題是經濟,有近六成的民眾表示不生小孩是經濟因素,所以只有增加人民收入才是國安危機解方,而在企業,時時檢視競爭力是必要的功課,同樣用在治理國家,政府必須檢視每一項政策,不斷調整細節。

郭台銘表示,他會讓各行業從困境中重新站起,打造第二次台灣經濟奇蹟,這是他的心願,「這個任務就交給郭台銘。Trust me, I can do it.(相信我,我做得到)。」