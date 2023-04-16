我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「搖滾機器人」挺進全國賽 9位女孩組成 不乏華裔生

鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

郭台銘結束訪日行 4/18「向大家報告」

記者程遠述／台北16日電
鴻海集團創辦人郭台銘。(本報資料照片)
鴻海集團創辦人郭台銘。(本報資料照片)

表態爭取國民黨2024總統提名的鴻海創辦人郭台銘，昨結束訪日行程返台，郭台銘辦公室表示，預計本周二「會向大家報告」。郭台銘這趟日本行，會見前經濟大臣甘利明、前日本首相麻生太郎等人，展現人脈，郭也暢談「化解美中對抗」、「增加人民收入」，要大家相信他可以打造第二次台灣經濟奇蹟。

郭台銘相比日前訪美結束後返台大動作舉行記者會，這次四天訪日後昨返抵松山機場，面對媒體接連提問參選總統相關問題，都沒有多做回應。

郭台銘昨透過臉書表示，與日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎會面時，對方相當認同自己將台灣打造成科技島定位，並強調此刻要做的是「努力化解美中對抗」，他認為台灣有化解對抗條件，就欠具備國際高度、和平理念的政治領袖，將用行動表達理念，守護台灣，「我說得到做得到，絕不畏縮」。

郭台銘也表示，他和日本自由民主黨眾議院議員萩生田光一會面，討論少子化和高齡化問題。郭認為，最大的問題是經濟，有近六成的民眾表示不生小孩是經濟因素，所以只有增加人民收入才是國安危機解方，而在企業，時時檢視競爭力是必要的功課，同樣用在治理國家，政府必須檢視每一項政策，不斷調整細節。

郭台銘表示，他會讓各行業從困境中重新站起，打造第二次台灣經濟奇蹟，這是他的心願，「這個任務就交給郭台銘。Trust me, I can do it.（相信我，我做得到）。」

郭台銘 日本 提名

上一則

綠營立委初選堅偉激鬥 造謠圖卡戰火擴大

下一則

藍提名總統6月前整合 朱侯郭有共識

延伸閱讀

郭台銘已出局？王金平：現在言之過早

郭台銘已出局？王金平：現在言之過早
訪日會前日相麻生太郎 郭台銘：和平、經濟互為表裡

訪日會前日相麻生太郎 郭台銘：和平、經濟互為表裡
徵召侯友宜？朱立倫：團結可團結力量 續與郭台銘聯繫

徵召侯友宜？朱立倫：團結可團結力量 續與郭台銘聯繫
訪日會前日相麻生太郎 郭台銘：和平、經濟互為表裡

訪日會前日相麻生太郎 郭台銘：和平、經濟互為表裡

熱門新聞

淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

2023-04-12 15:47
政大法律系教授廖元豪隨台前總統馬英九前總統訪中，卻腳踹當地警車惹議。(擷自微博)

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

2023-04-09 10:47
有網友上大考中心網站搜尋佳作，有考生在文中以「玉蘭花」帶出父親偷情、外遇的生命經驗，該文在網路掀起熱議。圖／取自大考中心網站

父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據

2023-04-09 11:42
示意圖。（取材自ingimage）

台狼師讓2未成年懷孕、墮胎 同學面前上演「活春宮」下場出爐

2023-04-11 23:24
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

2023-04-13 19:59
彭蒙惠現身「因愛啟程」舞台謝幕時，觀眾都起立鼓掌致敬，現場掌聲、歡呼聲不絕於耳。（ 圖：空中英語教室提供）

拒絕求婚、放棄獎學金 美國宣教士當千萬台灣人的英文老師

2023-04-13 19:22

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製

何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製