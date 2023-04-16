郭台銘結束訪日行 4/18「向大家報告」

鴻海集團創辦人郭台銘。(本報資料照片)

表態爭取國民黨2024總統提名 的鴻海創辦人郭台銘 ，昨結束訪日行程返台，郭台銘辦公室表示，預計本周二「會向大家報告」。郭台銘這趟日本 行，會見前經濟大臣甘利明、前日本首相麻生太郎等人，展現人脈，郭也暢談「化解美中對抗」、「增加人民收入」，要大家相信他可以打造第二次台灣經濟奇蹟。

郭台銘相比日前訪美結束後返台大動作舉行記者會，這次四天訪日後昨返抵松山機場，面對媒體接連提問參選總統相關問題，都沒有多做回應。

郭台銘昨透過臉書表示，與日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎會面時，對方相當認同自己將台灣打造成科技島定位，並強調此刻要做的是「努力化解美中對抗」，他認為台灣有化解對抗條件，就欠具備國際高度、和平理念的政治領袖，將用行動表達理念，守護台灣，「我說得到做得到，絕不畏縮」。

郭台銘也表示，他和日本自由民主黨眾議院議員萩生田光一會面，討論少子化和高齡化問題。郭認為，最大的問題是經濟，有近六成的民眾表示不生小孩是經濟因素，所以只有增加人民收入才是國安危機解方，而在企業，時時檢視競爭力是必要的功課，同樣用在治理國家，政府必須檢視每一項政策，不斷調整細節。

郭台銘表示，他會讓各行業從困境中重新站起，打造第二次台灣經濟奇蹟，這是他的心願，「這個任務就交給郭台銘。Trust me, I can do it.（相信我，我做得到）。」