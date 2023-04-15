侯友宜「捨我其誰」 選舉「2大軸線」曝光

新北市長侯友宜近日「類參選」2024，組織戰動作頻頻，15日到嘉義高中校慶致詞更說，「守護中華民國，勇往直前，捨我其誰，感謝母校是我夢想的起源地。」（本報資料照片）

台灣新北市長侯友宜 近日「類參選」2024，組織戰動作頻頻，據悉，侯選舉策略有兩大軸線，首先參考前總統馬英九 競選連任時成立的「台灣加油，讚」，在台灣各地成立分站，侯首站就是家鄉、第二本命區「嘉義」；第二，侯友宜不會辭市長，並專心即將開始的新北議會總質詢，顧好他口中「大城市小國家」的第一本命區。

侯友宜日前與民進黨總統參選人賴清德在新北嘉義同鄉會周年慶拚場，15日又到嘉義高中校慶致詞表示「守護中華民國，勇往直前，捨我其誰，感謝母校是我夢想的起源地。」這句話也透露出侯的選舉軸線。

侯幕僚指出，目前朝兩大軸線方向規畫，首先就是參考馬英九2011年成立「台灣加油，讚」，在台灣各縣市成立「台灣加油分站」，首站就是家鄉、第二本命區「嘉義」，將力量擴散出去全台，侯這陣子出席嘉義相關活動，就是很好的起點。

曾操盤過「台灣加油分站」的黨內人士指出，當時馬英九透過分站，以新媒體、新世代和新聞「三新」概念開啟空戰，更能吸引年輕世代，也有別於傳統競選分部的純陸戰模式，馬英九從北市起家，傳統支持者是都會選民，但當時分站就讓他能走出台北，進攻中南部。

該人士指出，侯友宜的新北也是原本固守地盤，必須要走出全台，的確可借鏡馬英九的台灣加油分站，例如15日參加嘉中校慶，與年輕人互動熱絡，把年輕世代帶進來，也打破地理限制。

侯幕僚表示，另一軸線，侯友宜也會比照國民黨主席朱立倫2015年身兼新北市長及總統候選人，投身隔年總統大選，不會辭職，因為一旦辭職，就需要整個市府團隊總辭，民進黨就會有機可乘。

侯幕僚說，因此會撐到新北市議會總質詢結束後，才會有其他選舉動作，也呼應侯先前持續強調的「新北市是大城市小國家」、是「台灣的縮影」，若要投身選舉，也一定要將侯最重視的新北市政顧好。

近侯人士指出，目前看起來民調 走低，甚至傳出輸給鴻海創辦人郭台銘，但侯只要開始「巡迴」，勢必可以拉高民調，證明自己的決心，而不只是空說「侯侯做代誌」，就能逐漸把失去的支持度拉回來。