我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

客人送的… 芝加哥華人廚師誤食「大麻軟糖」送醫

前白宮顧問：護台已成美政策 衝突端視習近平野心

侯友宜「捨我其誰」 選舉「2大軸線」曝光

記者張曼蘋／新北即時報導
新北市長侯友宜近日「類參選」2024，組織戰動作頻頻，15日到嘉義高中校慶致詞更說，「守護中華民國，勇往直前，捨我其誰，感謝母校是我夢想的起源地。」（本報資料照片）
新北市長侯友宜近日「類參選」2024，組織戰動作頻頻，15日到嘉義高中校慶致詞更說，「守護中華民國，勇往直前，捨我其誰，感謝母校是我夢想的起源地。」（本報資料照片）

台灣新北市長侯友宜近日「類參選」2024，組織戰動作頻頻，據悉，侯選舉策略有兩大軸線，首先參考前總統馬英九競選連任時成立的「台灣加油，讚」，在台灣各地成立分站，侯首站就是家鄉、第二本命區「嘉義」；第二，侯友宜不會辭市長，並專心即將開始的新北議會總質詢，顧好他口中「大城市小國家」的第一本命區。

侯友宜日前與民進黨總統參選人賴清德在新北嘉義同鄉會周年慶拚場，15日又到嘉義高中校慶致詞表示「守護中華民國，勇往直前，捨我其誰，感謝母校是我夢想的起源地。」這句話也透露出侯的選舉軸線。

侯幕僚指出，目前朝兩大軸線方向規畫，首先就是參考馬英九2011年成立「台灣加油，讚」，在台灣各縣市成立「台灣加油分站」，首站就是家鄉、第二本命區「嘉義」，將力量擴散出去全台，侯這陣子出席嘉義相關活動，就是很好的起點。

曾操盤過「台灣加油分站」的黨內人士指出，當時馬英九透過分站，以新媒體、新世代和新聞「三新」概念開啟空戰，更能吸引年輕世代，也有別於傳統競選分部的純陸戰模式，馬英九從北市起家，傳統支持者是都會選民，但當時分站就讓他能走出台北，進攻中南部。

該人士指出，侯友宜的新北也是原本固守地盤，必須要走出全台，的確可借鏡馬英九的台灣加油分站，例如15日參加嘉中校慶，與年輕人互動熱絡，把年輕世代帶進來，也打破地理限制。

侯幕僚表示，另一軸線，侯友宜也會比照國民黨主席朱立倫2015年身兼新北市長及總統候選人，投身隔年總統大選，不會辭職，因為一旦辭職，就需要整個市府團隊總辭，民進黨就會有機可乘。

侯幕僚說，因此會撐到新北市議會總質詢結束後，才會有其他選舉動作，也呼應侯先前持續強調的「新北市是大城市小國家」、是「台灣的縮影」，若要投身選舉，也一定要將侯最重視的新北市政顧好。

近侯人士指出，目前看起來民調走低，甚至傳出輸給鴻海創辦人郭台銘，但侯只要開始「巡迴」，勢必可以拉高民調，證明自己的決心，而不只是空說「侯侯做代誌」，就能逐漸把失去的支持度拉回來。

馬英九 侯友宜 民調

上一則

傳承正宗家鄉味 台灣香腸、鹹酥雞南韓飄香

延伸閱讀

郭台銘已出局？王金平：現在言之過早

郭台銘已出局？王金平：現在言之過早
徵召侯友宜？朱立倫：團結可團結力量 續與郭台銘聯繫

徵召侯友宜？朱立倫：團結可團結力量 續與郭台銘聯繫
總統提名 國民黨秘書長：黨內態勢明顯就是侯友宜

總統提名 國民黨秘書長：黨內態勢明顯就是侯友宜
朱立倫早決定徵召侯友宜?最快5月初宣布

朱立倫早決定徵召侯友宜?最快5月初宣布

熱門新聞

淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

2023-04-12 15:47
政大法律系教授廖元豪隨台前總統馬英九前總統訪中，卻腳踹當地警車惹議。(擷自微博)

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

2023-04-09 10:47
有網友上大考中心網站搜尋佳作，有考生在文中以「玉蘭花」帶出父親偷情、外遇的生命經驗，該文在網路掀起熱議。圖／取自大考中心網站

父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據

2023-04-09 11:42
示意圖。（取材自ingimage）

台狼師讓2未成年懷孕、墮胎 同學面前上演「活春宮」下場出爐

2023-04-11 23:24
彭蒙惠現身「因愛啟程」舞台謝幕時，觀眾都起立鼓掌致敬，現場掌聲、歡呼聲不絕於耳。（ 圖：空中英語教室提供）

拒絕求婚、放棄獎學金 美國宣教士當千萬台灣人的英文老師

2023-04-13 19:22
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

2023-04-13 19:59

超人氣

更多 >
洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙

洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
傳中國不準備安排布林肯訪中 疑與偵察氣球調查有關

傳中國不準備安排布林肯訪中 疑與偵察氣球調查有關