檢察長12人入圍 林錦村掌北檢呼聲高

法務部考量明年總統及立委選舉查賄等因素將對全國檢察長人事進行調整，台北、士林、台南等關鍵地檢署首長都可能換人，檢察官 人事審議委員會昨天通過12名入圍 名單，其中，先前屢被傳出高層不滿的台北地檢署檢察長林邦樑可能去職，由法務部常務次長林錦村接任呼聲高；法務部長蔡清祥下周五將公布調整名單。

這波為明年大選布局的檢察長異動，台南自去年底陸續爆發學甲88槍擊 案等，據了解，去年選後檢方針對選舉查察召開的檢討會議上，台南地檢署就已被高層提出多項檢討之處，檢察長葉淑文為此也萌生辭意，但以葉淑文的資歷、背景，仍可望轉任法務部其他要職。

這幾年被視為蔡清祥左右手的主任秘書顏迺偉，昨也獲檢審會通過入圍，被認為是要趕在大選前最後一次機會派任檢察長，且可能創下首派就出任六都檢察長先例，在檢察體系內異聲不少。

檢審會昨通過潛在性檢察長12人名單，除林錦村、顏迺偉、林慶宗，還有法務部綜合規劃司司長王文德、國際及兩岸法律司副司長汪南均、保護司副司長陳佳秀、高檢署檢察官吳慧蘭、台南高分檢檢察官曾昭愷、司法官學院教務組長柯宜汾、廉政署視察室主任林漢強、國安局政風處處長周士榆、台中地檢署檢察官謝謂誠。