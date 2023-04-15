訪日會前日相麻生太郎 郭台銘：和平、經濟互為表裡

鴻海創辦人郭台銘（左）訪日第三天與日本前首相麻生太郎會面。(圖：郭台銘辦公室提供)

鴻海創辦人郭台銘 正在日本 進行訪問，郭台銘辦公室今天表示，郭台銘14日拜會日本眾議院，並與日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎會面。郭台銘並在會面中表示，和平與經濟發展互為表裡，台灣與日本合作組成聯盟、提升經濟社會韌性，是形成穩定力量的途徑之一。

郭台銘辦公室指出，郭台銘與麻生太郎從2012年起認識，一直維持深厚的友誼，會談中郭台銘非常感謝麻生太郎一直以來對於SHARP的支持，並強調日本和台灣都是亞洲重要的經濟體，雙方在歷史、文化和產業上有著深厚的交流基礎， 因此無論是在經濟或是未來人工智慧技術的加強合作，對於整個區域發展都有 著極為重要的意義。

麻生太郎則表示，台、日穩定交流是對方很重要的資產，非常重要，而要維繫 彼此的繁榮，最重要的基礎來自於區域和平。

麻生太郎對於近期台海和亞太區域的穩定和區域衝突的機率大增也表示憂心，並認為而台日雙方是亞洲經濟驅動重要紐帶，台海一旦發生危機，勢必也會影響日本的穩定。

麻生太郎強調，「經濟的成長，必須要建立在和平穩定的基礎上」，未來台灣 無論由哪個黨派執政，「如何維持和平」，都是未來政府最重要的課題。

郭台銘則向麻生太郎表示，自己一直致力充實台灣競爭力，包括建立台灣高科技製造基礎，過去無論是與美國還是中國大陸都有互動，在產業界和政府多人的努力之下，展現出台灣強大的經濟、科技研發與製造的實力，台灣現今也是全球重要的經濟夥伴，這些其實也提供台灣區 域安全的基礎。

郭台銘並說，這是他在訪美期間提出「打造科技島」概念的核心之一，也是此行拜訪日本的原因。

郭辦指出，郭台銘認為，和平的關鍵是藉由持續充實台灣的經濟、科技實力，來達到「和平、繁榮、清廉」的目的，而和平與經濟的發展互為表裡，所以台灣要如何從提升經濟、社會的韌性開始，尤其在製造上，維持台難以被撼動的地位，與日本合作組成聯盟，形成一股穩定的力量是途徑之一。

另外郭台銘也說明，台灣不只高科技產業具有代表性，其他包括台灣社會風氣的開放、人權和民主價值等，都可作為台灣和平對話的基礎。如台灣能深化並擴大與其他國際夥伴合作的範疇，就能藉由持續強化台灣的科技實力來維持和平的能力和資本。