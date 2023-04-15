我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人租霸專坑房東 建微信群教惡招

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

訪日會前日相麻生太郎 郭台銘：和平、經濟互為表裡

記者程遠述／台北15日電
鴻海創辦人郭台銘（左）訪日第三天與日本前首相麻生太郎會面。(圖：郭台銘辦公室提供)
鴻海創辦人郭台銘（左）訪日第三天與日本前首相麻生太郎會面。(圖：郭台銘辦公室提供)

鴻海創辦人郭台銘正在日本進行訪問，郭台銘辦公室今天表示，郭台銘14日拜會日本眾議院，並與日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎會面。郭台銘並在會面中表示，和平與經濟發展互為表裡，台灣與日本合作組成聯盟、提升經濟社會韌性，是形成穩定力量的途徑之一。

郭台銘辦公室指出，郭台銘與麻生太郎從2012年起認識，一直維持深厚的友誼，會談中郭台銘非常感謝麻生太郎一直以來對於SHARP的支持，並強調日本和台灣都是亞洲重要的經濟體，雙方在歷史、文化和產業上有著深厚的交流基礎， 因此無論是在經濟或是未來人工智慧技術的加強合作，對於整個區域發展都有 著極為重要的意義。

麻生太郎則表示，台、日穩定交流是對方很重要的資產，非常重要，而要維繫 彼此的繁榮，最重要的基礎來自於區域和平。

麻生太郎對於近期台海和亞太區域的穩定和區域衝突的機率大增也表示憂心，並認為而台日雙方是亞洲經濟驅動重要紐帶，台海一旦發生危機，勢必也會影響日本的穩定。

麻生太郎強調，「經濟的成長，必須要建立在和平穩定的基礎上」，未來台灣 無論由哪個黨派執政，「如何維持和平」，都是未來政府最重要的課題。

郭台銘則向麻生太郎表示，自己一直致力充實台灣競爭力，包括建立台灣高科技製造基礎，過去無論是與美國還是中國大陸都有互動，在產業界和政府多人的努力之下，展現出台灣強大的經濟、科技研發與製造的實力，台灣現今也是全球重要的經濟夥伴，這些其實也提供台灣區域安全的基礎。

郭台銘並說，這是他在訪美期間提出「打造科技島」概念的核心之一，也是此行拜訪日本的原因。

郭辦指出，郭台銘認為，和平的關鍵是藉由持續充實台灣的經濟、科技實力，來達到「和平、繁榮、清廉」的目的，而和平與經濟的發展互為表裡，所以台灣要如何從提升經濟、社會的韌性開始，尤其在製造上，維持台難以被撼動的地位，與日本合作組成聯盟，形成一股穩定的力量是途徑之一。

另外郭台銘也說明，台灣不只高科技產業具有代表性，其他包括台灣社會風氣的開放、人權和民主價值等，都可作為台灣和平對話的基礎。如台灣能深化並擴大與其他國際夥伴合作的範疇，就能藉由持續強化台灣的科技實力來維持和平的能力和資本。

郭台銘 日本 灣區

上一則

檢察長12人入圍 林錦村掌北檢呼聲高

下一則

台南88槍案起訴8嫌 檢另案追影武者

延伸閱讀

徵召侯友宜？朱立倫：團結可團結力量 續與郭台銘聯繫

徵召侯友宜？朱立倫：團結可團結力量 續與郭台銘聯繫
訪日會前日相麻生太郎 郭台銘：和平、經濟互為表裡

訪日會前日相麻生太郎 郭台銘：和平、經濟互為表裡
總統提名 國民黨秘書長：黨內態勢明顯就是侯友宜

總統提名 國民黨秘書長：黨內態勢明顯就是侯友宜
國民黨秘書長：侯友宜是第1階段共識 第2階段還有郭台銘

國民黨秘書長：侯友宜是第1階段共識 第2階段還有郭台銘

熱門新聞

淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

2023-04-12 15:47
政大法律系教授廖元豪隨台前總統馬英九前總統訪中，卻腳踹當地警車惹議。(擷自微博)

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

2023-04-09 10:47
有網友上大考中心網站搜尋佳作，有考生在文中以「玉蘭花」帶出父親偷情、外遇的生命經驗，該文在網路掀起熱議。圖／取自大考中心網站

父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據

2023-04-09 11:42
示意圖。（取材自ingimage）

台狼師讓2未成年懷孕、墮胎 同學面前上演「活春宮」下場出爐

2023-04-11 23:24
彭蒙惠現身「因愛啟程」舞台謝幕時，觀眾都起立鼓掌致敬，現場掌聲、歡呼聲不絕於耳。（ 圖：空中英語教室提供）

拒絕求婚、放棄獎學金 美國宣教士當千萬台灣人的英文老師

2023-04-13 19:22
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

2023-04-13 19:59

超人氣

更多 >
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？
誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救

誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救