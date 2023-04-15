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郭台銘已出局？王金平：現在言之過早

台灣新聞組╱綜合15日電
立法院前院長王金平(左)14日下午參加高雄秀傳紀念醫院大樓上樑儀式，行進間跟副總統賴清德互動密切。(記者劉學聖／攝影)
立法院前院長王金平(左)14日下午參加高雄秀傳紀念醫院大樓上樑儀式，行進間跟副總統賴清德互動密切。(記者劉學聖／攝影)

來源：聯合影音網

鴻海集團創辦人郭台銘出訪日本，國民黨內拱侯友宜出馬參選總統的聲音高漲。立法院前院長王金平昨天下午出席高雄活動，被問及郭台銘是否已經出局？王金平表示，第二階段已經把郭台銘納入，現在還言之過早。

本報系聯合報報導，王金平昨參加高雄秀傳醫院上梁儀式，媒體追問有關國民黨總統人選問題，詢問王有沒有覺得國民黨似乎趁著郭董出訪日本的時候拱侯友宜出來選總統？王金平回應，黃健庭秘書長講過他分三階段，第一階段有一個譜，第二階段還沒有正式開動，第三階段當然是最後一個決定，現在應該還是言之過早。

媒體追問，所以郭董還不算出局？王金平說，沒有啊，第二階段剛把他納進來。此外，如何看內定侯友宜之說？王金平說，「根據現在國民黨的作業，現階段比較傾向侯市長，真正怎樣我不知道，當然還有第二與三階段，是不是有變數，誰也不知道，要去請教朱立倫主席」。

台北中國時報報導，國民黨從中央到地方民代昨疾呼，黨中央應從速、從簡徵召侯友宜，別在郭台銘等非黨內人士上頭打轉，消耗侯所累積的能量。是否整合其他勢力，就交由候選人溝通。

黃健庭前天先是稱，黨內態勢明顯，就是侯友宜，未料又指有第二、第三階段，要看侯與鴻海創辦人郭台銘誰的實力強。國民黨立委鄭麗文直指，侯友宜支持度一枝獨秀、遙遙領先，幾乎是黨內高度共識，應該簡化提名程序，從速、從簡完成徵召提名，提名卡在第二、第三階段，讓大家非常疑惑、滿頭問號。

正因黨中央遲未徵召，縱使侯對國政、兩岸議題有再多想法，但礙於「身分」難以直抒己見，侯陣營雖強調尊重黨內安排，卻也認為侯能講的已是極限。新北市議員林金結就指出，侯友宜由於身分因素，只能針對民生等議題發揮，導致不斷被民進黨貼上「草包」標籤。侯從事公職40多年，若他「沒料」，能歷經槍林彈雨與15個職位後，都繳出漂亮成績單？

侯友宜 國民黨 王金平

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