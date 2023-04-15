新聞評論／賴清德路線 是台灣要的戰略選擇？

副總統賴清德。(本報資料照片)

蔡英文 總統過境美國、馬英九前總統登陸祭祖，雙英出訪後的兩條路線之爭已經浮現。民進黨 總統候選人賴清德 在接受提名後發表談話，明言雙英出訪呈現出對台灣不同的意義和價值，這也是2024年國家將面對的兩種截然不同的選擇。賴清德毫無疑問將承續蔡英文路線，但蔡英文主政帶來外交崩潰、台海危機與經濟孤立，這是台灣要的戰略選擇嗎？

賴清德的談話，以「民主」貫穿全文，並由「民主團結」、「民主治理」和「民主和平」三大民主行動構成，但每一項行動都全部或部分涉及兩岸關係。可以說，賴清德參選的起手式，既是一篇國家方向與對中政策選擇的聲明，也是「賴清德路線」的宣告。

但賴清德路線卻很可能是一條通往兵凶戰危的幽險道路。首先，賴清德不想甩、也甩不掉「務實的台獨工作者」包袱。賴清德延續了民進黨「台灣前途決議文」和蔡英文「四個堅持」的精神，也可說是台獨與兩國論的綜合體。但台獨已是到處碰壁的假議題，而兩國論的操作則讓台灣外交潰堤，並引發台海危機；賴清德路線能夠走到什麼地步？

其次，賴清德將九二共識與一國兩制勾在一起，和蔡英文一樣以謊言對民眾進行認知戰。2019年蔡英文首將九二共識與一國兩制畫等號，成功汙名化九二共識。國民黨為九二共識的辯護蒼白無力，國台辦屢次澄清九二共識與一國兩制是兩個不同概念，都難改變台灣民眾的認知。當馬訪陸返台高喊「九二共識活過來了」，賴清德則以「九二共識、一國兩制」，將兩個不同概念塞在同一個引號裡，混淆視聽。

第三，賴清德強調，台灣沒有統獨的問題，事實是民進黨經常挑起統獨爭辯。多數民眾主張維持現狀，台灣的確沒有迫切的統獨問題。但統獨問題仍會不斷出現，是因為民進黨對內進行去中國化、扣帽抹紅，挾抗中威權壓制民主；對外則充當抗中棋子，將台灣帶向戰爭邊緣，並因此引發撕裂社會的統獨爭辯。

第四，賴清德試圖翻轉對中論述主軸，奪回兩岸話語權。去年民進黨敗選後，賴清德已率先將蔡英文的「抗中保台」，轉向「和平保台」；獲提名後再次大翻轉，將「戰爭與和平」的選擇，變成「民主與專制」的抉擇。賴清德試圖重拾民主價值語言，卻再度把台灣鎖進美中對抗的戰略大框架裡。

另外，賴清德的台灣經濟版圖裡，也沒有中國大陸市場。不論他的經濟戰略如何宏偉，也許應先回答，中國大陸對台灣進行貿易壁壘調查的可能衝擊，如何因應？大陸主導的RCEP固然險阻，日本為首CPTPP也很困難，甚至連美國建立的印太經濟架構都排除台灣。賴清德要不要先問問蔡英文，執政七年來，台灣加入過什麼區域經濟、簽定過什麼貿易或投資保障協定？

當然，賴清德也用了一些篇幅安撫藍營及中間選民，甚至試圖向對岸釋放一些善意。但賴清德否定馬英九訪陸帶來和平、交流、對話的意義，否定中華民國在兩岸的連結，更否定中華民國憲法架構下的兩岸定位，卻要中共和平吞下務實台獨工作者高喊的「台灣不是中國的一部分」，這如何可能？

賴清德第一個跳出來打「疑美論」，表忠不遺餘力，能否消除美國的「疑賴論」，卻不無疑問。但賴清德誓言2024選舉總目標，一是總統高票當選，二是國會單獨過半，以民進黨擅長選舉，2024總目標並非不可能實現；不過，兩岸關係更加動盪，台海形勢更加險峻，恐怕無可避免。